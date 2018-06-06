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В нескольких регионах Франции прошли сильные ливни: трое погибших
Мощные ливни повредили строения, уничтожили виноградники и затопили дороги во многих регионах Франции. Также сообщается про трёх погибших.
Один из них – 37-летний мужчина – утонул в собственном автомобиле. На западе страны у женщины случился сердечный приступ в тот момент, когда она пыталась выбраться из затопленного дома. Тело ещё одной погибшей обнаружили на юге Франции: оно находилось в реке.
Метеорологическая служба объявила штормовое предупреждение в большинстве регионов Франции.
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Мощные ливни повредили строения, уничтожили виноградники и затопили дороги во многих регионах Франции.
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