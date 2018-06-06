​Более семидесяти котов вывезла служба отлова из однокомнатной квартиры

6 июня служба отлова забрала у хозяйки однокомнатной квартиры 76 котов, сообщают волонтёры.

Содержание в квартире такого большого количества животных хозяйка объяснила тем, что у неё не было денег на стерилизацию.

Животных доставили в пункт временного содержания на Гурского, 42. Состояние здоровья у них критическое. Многие животные больны вирусной инфекцией, у некоторых плохое зрение, почти все истощены и страдают от кожных заболеваний.

Пункт временного содержания оказался переполнен. Волонтёры призывают всех неравнодушных спасти животных, ведь через некоторое время их усыпят.

Стоит отметить, что у многих котов скорее всего были породистые родители, и при должном уходе животные стали бы довольно симпатичными.