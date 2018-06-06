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Основной площадкой Дня белорусской письменности станет городской парк Иваново
07.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Основной площадкой празднования XXV Дня белорусской письменности станет городской парк Иваново, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Клышко.
"Планируется, что главная площадка разместится в парке. Там создана определенная инфраструктура, есть амфитеатр. Неподалеку от него будет установлена сцена, создадим условия для размещения большего количества людей", - рассказал Виталий Клышко.
В преддверии республиканского праздника парк Иваново значительно преобразится. В частности, на его территории установят две детские игровые площадки. Специалисты оборудуют первую в городе велосипедную дорожку протяженностью более 2,5 км. Здесь же появится зона для занятий спортом, включающая воркаут-площадку, мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Дополнительным украшением парка станет оригинальная подсветка и малые архитектурные формы.
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Основной площадкой празднования XXV Дня белорусской письменности станет городской парк Иваново, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя...
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