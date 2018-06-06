Основной площадкой Дня белорусской письменности станет городской парк Иваново

Основной площадкой празднования XXV Дня белорусской письменности станет городской парк Иваново, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Клышко.



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"Планируется, что главная площадка разместится в парке. Там создана определенная инфраструктура, есть амфитеатр. Неподалеку от него будет установлена сцена, создадим условия для размещения большего количества людей", - рассказал Виталий Клышко.

В преддверии республиканского праздника парк Иваново значительно преобразится. В частности, на его территории установят две детские игровые площадки. Специалисты оборудуют первую в городе велосипедную дорожку протяженностью более 2,5 км. Здесь же появится зона для занятий спортом, включающая воркаут-площадку, мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Дополнительным украшением парка станет оригинальная подсветка и малые архитектурные формы.