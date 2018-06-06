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Беларусь построит свалку на европейские деньги

07.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Кредит от ЕБРР планируется направить на строительство полигона для коммунальных отходов и модернизацию их сбора в двух районах Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56214.php

Беларусь построит свалку на европейские деньги

Беларусь возьмет до пяти миллионов евро в кредит на 15 лет у Европейского банка реконструкции и развития в 2018-2021 годах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал необходимый указ, который одобряет кредитное соглашение с ЕБРР как основу для дальнейших переговоров.

Средства планируется направить на строительство нового регионального полигона твердых коммунальных отходов и модернизацию системы сбора отходов в Пуховичском и Червенском районах.

МИД Беларуси получил полномочия на проведение переговоров с ЕБРР и подписание соглашения в случае достижения договоренностей в рамках одобренного главой государства проекта.

Кабинет министров будет следить за обслуживанием и своевременным погашением кредита за счет средств белорусского бюджета, а также контролировать целевое использование денег.

 
 
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Кредит от ЕБРР планируется направить на строительство полигона для коммунальных отходов и модернизацию их сбора в двух районах Беларуси. Беларусь возьмет до...
 
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