Беларусь построит свалку на европейские деньги

Кредит от ЕБРР планируется направить на строительство полигона для коммунальных отходов и модернизацию их сбора в двух районах Беларуси.



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Беларусь возьмет до пяти миллионов евро в кредит на 15 лет у Европейского банка реконструкции и развития в 2018-2021 годах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал необходимый указ, который одобряет кредитное соглашение с ЕБРР как основу для дальнейших переговоров.

Средства планируется направить на строительство нового регионального полигона твердых коммунальных отходов и модернизацию системы сбора отходов в Пуховичском и Червенском районах.

МИД Беларуси получил полномочия на проведение переговоров с ЕБРР и подписание соглашения в случае достижения договоренностей в рамках одобренного главой государства проекта.

Кабинет министров будет следить за обслуживанием и своевременным погашением кредита за счет средств белорусского бюджета, а также контролировать целевое использование денег.