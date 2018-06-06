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Бал выпускников «Алые паруса». Вечером 9 июня 2018 года в Бресте перекроют ул.Ленина
07.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с проведением данного мероприятия 9 июня с 17.30 до 19.00 по ул. Ленина на участке от ул. Гоголя до подъема на путепровод будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.
Уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно.
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В связи с проведением данного мероприятия 9 июня с 17.30 до 19.00 по ул. Ленина на участке от ул. Гоголя до подъема на путепровод будет запрещено движение транспортных...
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