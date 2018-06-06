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На Брестом "нарезает" круги большой самолёт. Что происходит и надо ли куда-то бежать?
07.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Спешим успокоить тех, кто такого не видел раньше, а летает самолёт над Брестом периодически уже несколько лет подряд.
Обычные учения десантников, никуда бежать не надо, никуда звонить тем более.
Да, над домами ИЛ-76 проходит очень низко, и гул стоит хороший, но бояться не стоит, ситуация штатная, по крайней мере такой она была до сих пор.
Несколько кругов самолёт делает потому, что нужно по очереди дать возможность десантироваться различным группам военнослужащих примерно в одно место на полигоне. Высота тоже имеет значение - бывает что самолёт летает на разных высотах.
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Спешим успокоить тех, кто такого не видел раньше, а летает самолёт над Брестом периодически уже несколько лет подряд. Обычные учения десантников, никуда бежать не...
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