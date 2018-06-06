Спешим успокоить тех, кто такого не видел раньше, а летает самолёт над Брестом периодически уже несколько лет подряд.



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Обычные учения десантников, никуда бежать не надо, никуда звонить тем более.



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Да, над домами ИЛ-76 проходит очень низко, и гул стоит хороший, но бояться не стоит, ситуация штатная, по крайней мере такой она была до сих пор.



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Несколько кругов самолёт делает потому, что нужно по очереди дать возможность десантироваться различным группам военнослужащих примерно в одно место на полигоне. Высота тоже имеет значение - бывает что самолёт летает на разных высотах.