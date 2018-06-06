Логистический центр планируется создать в Пинске

В Пинске планируется создать логистический центр, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.



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Такой проект намерено реализовать ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". Рассматривалась возможность строительства логистического центра на окраине Пинска. Горисполком предложил альтернативный вариант: использовать для этих целей пустующие площади ОАО "Кузлитмаш" площадью около 65 тыс. кв.м.

"Это два производственных корпуса, которые пустуют с 2000-х годов. "Пинскдрев" возьмет их себе по инвестиционному договору. По предварительной оценке, в оснащение логистического центра будет вложено не менее $9 млн", - отметил Михаил Самолазов. Он добавил, что заместитель премьер-министра Владимира Семашко поручил Министерству промышленности, Брестскому облисполкому и ОАО "БелАЗ" решить эту задачу. Ожидается, что вопросы по передаче площадки, заключению инвестиционного договора будет согласованы до конца сентября текущего года.

Логистический центр будет использоваться для нужд предприятий холдинга "Пинскдрев". Компания активно работает над увеличением объемов производства, в частности, фанеры и мягкой мебели.

Также в текущем году на неиспользуемых площадях "Кузлитмаша" организуют предприятие по переработке изношенных шин. Проект реализует ОАО "Агротранс". Производство получится безотходным. Изношенные покрышки будут перерабатываться на резиновую крошку, текстильный и металлический корд.

Параллельно прорабатывается вопрос модернизации "Кузлитмаша". Там планируется организовать кольцераскаточное производство. "Старт этому проекту дан. По поручению вице-премьера до 15 июля он должен быть внесен в государственную программу инновационного развития, - сказал Михаил Самолазов. - БелАЗ определился с поставщиком оборудования, технологией. Брестский облисполком окажет предприятию софинансирование".

Реализация масштабного проекта рассчитана до 2020 года. Это позволит "Кузлитмашу" значительно нарастить объемы производства.