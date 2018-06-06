ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Логистический центр планируется создать в Пинске

07.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Пинске планируется создать логистический центр, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56211.php

Логистический центр планируется создать в Пинске

Такой проект намерено реализовать ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". Рассматривалась возможность строительства логистического центра на окраине Пинска. Горисполком предложил альтернативный вариант: использовать для этих целей пустующие площади ОАО "Кузлитмаш" площадью около 65 тыс. кв.м.

"Это два производственных корпуса, которые пустуют с 2000-х годов. "Пинскдрев" возьмет их себе по инвестиционному договору. По предварительной оценке, в оснащение логистического центра будет вложено не менее $9 млн", - отметил Михаил Самолазов. Он добавил, что заместитель премьер-министра Владимира Семашко поручил Министерству промышленности, Брестскому облисполкому и ОАО "БелАЗ" решить эту задачу. Ожидается, что вопросы по передаче площадки, заключению инвестиционного договора будет согласованы до конца сентября текущего года.

Логистический центр будет использоваться для нужд предприятий холдинга "Пинскдрев". Компания активно работает над увеличением объемов производства, в частности, фанеры и мягкой мебели.

Также в текущем году на неиспользуемых площадях "Кузлитмаша" организуют предприятие по переработке изношенных шин. Проект реализует ОАО "Агротранс". Производство получится безотходным. Изношенные покрышки будут перерабатываться на резиновую крошку, текстильный и металлический корд.

Параллельно прорабатывается вопрос модернизации "Кузлитмаша". Там планируется организовать кольцераскаточное производство. "Старт этому проекту дан. По поручению вице-премьера до 15 июля он должен быть внесен в государственную программу инновационного развития, - сказал Михаил Самолазов. - БелАЗ определился с поставщиком оборудования, технологией. Брестский облисполком окажет предприятию софинансирование".

Реализация масштабного проекта рассчитана до 2020 года. Это позволит "Кузлитмашу" значительно нарастить объемы производства.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске планируется создать логистический центр, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов. Такой проект...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопросы для собеседования при приеме на работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика