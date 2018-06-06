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Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью

07.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ежегодно 14 июня в разных странах мира, в том числе и в Республике Беларусь, отмечают Всемирный день донора крови. В этот день мы выражаем благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, и повышаем осведомленность о необходимости регулярного донорства крови для обеспечения качества, безопасности и наличия крови и её продуктов для нуждающихся в них пациентов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56210.php

Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью

фото - УВД Брестского облисполкома

Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и улучшить качество их жизни. Переливание крови и продуктов крови необходимо при проведении сложных медицинских и хирургических процедур.

Службы крови, обеспечивающие доступ пациентов к достаточным запасам безопасной крови и продуктов крови, являются ключевым компонентом эффективных систем здравоохранения. Надлежащее снабжение может быть обеспечено только благодаря регулярному, добровольному и безвозмездному донорству крови.

Тема кампании этого года – «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью». Лозунг 2018 года подразумевает такие основополагающие человеческие ценности, как альтруизм, уважение, сочувствие и доброта, лежащие в основе систем добровольного безвозмездного донорства крови.

Беларусь поддержала инициативу ВОЗ о переходе к 2020 году на систему регулярной безвозмездной добровольной сдачи крови. В ряде стран Европы донорство (а там оно, как правило, безвозмездное) является визитной карточкой здоровья не только донора, но и общества в целом, показателем высокого уровня сознательности и гуманизма.

Брестчина стала одним из первых регионов республики в проведении широкомасштабной акции «Безвозмездное донорство начинается с меня!». В ходе данной акции в 2017 году  достигнуто  увеличение почти втрое до 34,2% количества безвозмездных донаций крови по сравнению с 2016 годом, когда на конец 2016 года уровень составлял 13,6% (всего в 2017 году выполнено 29 499 кроводач, из них безвозмездных – 10 099). Ощутимая лепта внесена в экономию бюджетных средств в системе здравоохранения: сэкономлено за 2017 год около  664 тысяч рублей (в 2016 г. экономия составила 236 тысяч рублей).

Благодаря проводимой активной работе по безвозмездному донорству на сэкономленные средства в августе 2017 года было закуплено три оптических топографа, которые установлены в УЗ «Брестская детская поликлиника №1», детских поликлиниках УЗ «Пинская детская больница», УЗ «Барановичская детская городская больница» на сумму около 201 тысячи рублей.

Таким образом, в настоящее время в области работает 4 оптических топографа: УЗ «Брестская детская областная больница», УЗ «Брестская детская поликлиника №1», детские поликлиники УЗ «Пинская детская больница», УЗ «Барановичская детская городская больница».

По состоянию на 28.05.2018 в области среди детского населения проведено 2156 исследований на оптических топографах, выявлено нарушений осанки и сколиозов – 2078. Как видно, процент выявления патологии практически близок к 100 %, из их числа 60% - это нарушения осанки, 40% - сколиозы.

За 5 месяцев 2018 года Брестская область по-прежнему занимает лидирующее место в республике по безвозмездному донорству. Наиболее активно проводится данная работа в Брестском и Пинском регионах, Жабинковском, Каменецком, Ляховичском, Березовском, Дрогичинском, Пружанском и Столинском районах.

Всего за 5 месяцев 2018 года проведено 12 099 кроводач, из них безвозмездно – 4757 донаций - 39,3% (при доведенном МЗ РБ МКР – 25%).

Экономия за 5 месяцев 2018 года составила 343 тысячи рублей.

В 2018 году благодаря проводимой активной работе по безвозмездному донорству с учетом сэкономленных средств на сумму около 220 тысяч руб. закуплено  еще 3 оптических топографа, которые в ближайшее время будут установлены в учреждениях здравоохранения «Кобринская центральная районная больница», «Пружанская центральная районная больница», «Лунинецкая центральная районная больница».

Таким образом,  в результате проводимой работы по безвозмездному донорству сэкономленные средства направляются на укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, приобретение оборудования, что позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи детскому населению в части своевременного  выявления патологии опорно-двигательного аппарата и, соответственно, принять необходимые меры по сохранению и укреплению здоровья каждого ребенка.

В рамках Всемирного дня донора крови и объявленной в 2018 году в Брестской области акции по пропаганде безвозмездного донорства 12.06.2018 с 9.00 до 13.00 в УЗ «Брестская центральная городская больница» (г. Брест, ул. Лактионова, 11) проводится день донора. Последуйте примеру тех, кто неравнодушен к судьбе и спасению жизней других людей – сдайте кровь!

Заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «БОЦГЭиОЗ» Л.В.Глебко

Теги: Брест
 
 
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Ежегодно 14 июня в разных странах мира, в том числе и в Республике Беларусь, отмечают Всемирный день донора крови. В этот день мы выражаем благодарность людям,...
 
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