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Как выглядят самые маленькие квартиры страны, цена которых - от 9 тысяч долларов

07.06.2018 16:35 — Разное | Tut.by  
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Часто приходится слышать мнение, что лучше уж маленькая квартирка, но своя, чем съемная. REALTY.TUT.BY изучил предложения на вторичном рынке жилья и выяснил, где продают самые маленькие квартиры в стране. Столичные цены, признаться, удивили.

Самая маленькая квартира — в Пинске

Минувшей зимой самой крошечной квартирой в стране, которую выставили на продажу, была 13-метровая студия в Гомеле. До сих пор ее рекорд по метражу и цене никем не побит.


Фото:kufar.by

Сейчас самую маленькую квартиру предлагают в Пинске, в кирпичной новостройке. Ее площадь — 18,2 квадратных метра. Видимо для тех, кому сложно представить, что это такое и как там жить, в объявлении есть успокаивающее пояснение: «квартира — студия представляет собой небольшое жилое помещение, в которой нет внутренних стен, разделяющих кухню и комнату. Эти квартиры еще называют малогабаритными, но это не означает, что ее недостатком является отсутствие пространства, более того, можно отнести этот момент к преимуществу современных жилищ. На 18−19 квадратных метрах можно разместить все необходимое для жизни, при этом не ущемлять себя в отсутствии свободного места». Вот так-то.


И чтобы уж совсем развеять сомнения, автор перечисляет в столбик преимущества: «количество квадратных метров прямо пропорционально стоимости жилой площади, а значит, такое жилье может позволить практически каждый; низкие коммунальные затраты; быстрая уборка».




Квартиру продают без отделки. Для оптимистов в объявлении имеется несколько дизайн-проектов того, как может в будущем выглядеть малометражка. Правда, не факт, что именно эта. Продают квартиру за 9,2 тысячи долларов, по 508 долларов за «квадрат».

В Могилеве на улице Лазаренко, 50 продают малосемейку площадью 18,4 квадратных метра. Квартира расположена на втором этаже кирпичного дома. Цена — 10,6 тысяч долларов, по 576 долларов за «квадрат».


Фото:kufar.by


В Гомеле на улице Огоренко, 14 предлагают «однушку» площадью 19,9 квадратных метров в кирпичном доме. Цена — 12,5 тысяч долларов, по 626 за квадратный метр.


Фото:realt.by



Еще одну малометражку в Гомеле предлагают на улице Минской, 8. Площадь квартиры — 20 квадратных метров. Кухня тут настолько тесная, что микроволновку и мультиварку хозяевам приходится хранить под подоконником. Цена квартиры — 13,2 тысяч долларов, по 662 за «квадрат».


Фото:kufar.by



В центре Бреста на улице Советских Пограничников предлагают однокомнатную квартиру-студию. Дом кирпичный, 1917 года постройки. Жилье расположено на первом этаже. Метраж всей квартиры — 21 квадратный метр. Зато высота потолков — 4 метра. В квартире «сделан ремонт в стиле лофт», утверждается в объявлении.


Фото:realt.by



Продают квартиру за 24,5 тысяч долларов, по 1 167 за квадратный метр.

Самые дорогие — в Минске

В столице самую маленькую квартиру продают в «хрущевке» 1974 года постройки на улице Солнечной, 30/2. Площадь жилья — 21,6 квадратных метра. Квартира требует ремонта. Цена — 35,9 тысяч долларов, по 1 662 за квадратный метр.


Фото: realt.by




Еще дороже просят за малометражку на Богдановича, 88. Дом 1974 года постройки, в 2014 году в нем был капремонт. Площадь квартиры — 22,7 квадратных метра. Продают ее за 40,9 тысяч долларов, по 1802 за квадратный метр.


Фото:realt.by



 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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