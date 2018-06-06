Около Скидельского рынка в Гродно будет больше парковочных мест, а на перекрестке появится кольцо

Около Скидельского рынка в скором будущем расширят парковочные места, пересмотрят схемы движения автомобилей, а также установят на перекрестке улиц Антонова — Пригородная — Белуша кольцо малого радиуса, сообщает «Гродненская правда».





Участок около Скидельского рынка считается сложным: в базарные дни здесь оживленное движение, а парковочные места пользуются повышенным спросом, также здесь из-за интенсивности движения достаточно часто происходят аварии. Кольцо малого радиуса должно помочь разгрузить перекресток. У ГАИ есть несколько вариантов обустройства безопасного кольца, которые рассмотрят в городском объединении жилищно-коммунального хозяйства.

Также подобное кольцо планируется обустроить в новом жилом районе по улице Лидской, который начнет застраивать ОАО «Гродножилстрой» во втором полугодии на месте бывшего военного городка. По согласованию с Госавтоинспекцией вместо светофоров и «лежащих полицейских» здесь будут обустроены три кольца малого радиуса.