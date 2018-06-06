Будущее уже здесь: создан летающий автомобиль (видео)

Ларри Пейдж, который является не только гендиректором Alphabet, но и сооснователем корпорации Google, создал новый стартап Kitty Hawk, в рамках которого разработал одноместный летающий автомобиль, сообщают СМИ.

Летательный аппарат имеет одно посадочное место и пока может находиться в воздухе лишь до двадцати минут и на высоте до трех метров. Автомобиль развивает скорость до 32 км/ч и шумит как газонокосилка. Пока разработчики показали свою новинку только на видео. Когда автомобиль поступит в продажу, не известно.

Созданием одноместного летательного аппарата занимались с 2015 года, когда был запущен стартап.

Источник: БЕЛТА

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