С целью предупреждения возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели детей на водоемах, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением с 1 июня в Жлобинском районе пройдет республиканская акция «Каникулы без дыма и огня».

Работники Жлобинского районного подразделения МЧС на протяжении трех летних месяцев будут проводить профилактическую работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций с участием детей в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, а также в детских дошкольных учреждениях Жлобинского райисполкома. Для ребят будут демонстрироваться фильмы, тематические мультфильмы, пройдут викторины по ОБЖ, конкурсы и игры.

Кроме работы с детьми, в пришкольных лагерях будет уделено внимание и обучению дежурного персонала, воспитателей и всего коллектива правилам безопасности.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, а также старшие братья и сестры! Присоединяйтесь к процессу обучения детей правилам безопасности. Еще раз поговорите об опасностях и последствиях, к которым могут привести бездумные шалости детей. Обратите внимание на такие темы, как безопасность на воде, опасные игры на песчаных карьерах, баловство со спичками. Научите ребят правильно действовать в случае ЧС и никогда, несмотря на важность ваших дел, не оставляйте маленьких детей без присмотра!

Татьяна СЕЛЮК, специалист группы пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Жлобинского районного подразделения МЧС

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