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С 8 июля в Слуцком районе будет введен запрет на посещение леса
07.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Запрет на посещение лесов вводится в связи с установившейся сухой погодой, которая оценивается как 4-й класс пожарной опасности.
«Запрет на посещение лесов предполагает, что в лес нельзя заходить или въезжать на автотранспорте, собирать грибы или ягоды, — пояснил „Кур'еру“ Александр Сечко, инженер охраны и защиты леса Слуцкого лесхоза. — Запрет введен на неопределённое время, все зависит от погоды».
За нарушение запрета или правил пожарной безопасности в лесу предусмотрен штраф до 25 базовых (612,5 рубля). Если одновременно нанесен ущерб лесному фонду, то штраф вдвое больше (1225 рублей).
Ранее аналогичные запреты были введены в граничащими со Слуцким — Копыльском и Любанском районах. Полную карту запретов и ограничений посещения лесов смотрите
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