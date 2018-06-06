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Немецкий бизнес, которого нет в Беларуси

07.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Немецкий бизнес, которого нет в&nbsp;Беларуси
БИЗНЕС ПО-НЕМЕЦКИ. Роберт и Индриска Вагнеры — владельцы одной из 15-ти немецких ферм по разведению бизонов. По словам супругов, бизнес им нравится, они не бедствуют. Фото: Владимир Амельченя
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Ферма «Гудзонский залив» расположена примерно в 60 км от Регенсбурга, в распадке Баварских Альп. Работают на фирме двое: немец Роберт Вагнер и его жена чешка Индриска.

Он является собственником и единственным работником фермы, она — его секретарём, художником-модельером, швеёй и вышивальщицей бисером. Ферма занимается разведением североамериканских бизонов. Из их шкур супруги шьют этническую одежду северных народов, а также различные чехлы и ножны под ножи и сабли, прочую утварь, расшитую бисером.

Ещё Вагнеры делают барабаны, которые пользуются большим спросом у ценителей истории народов Африки, а также для различных ансамблей.

"

Всё началось с моего юношеского увлечения бизонами и историей коренных народов Севера, — рассказывает Роберт. — Поработав несколько лет на ферме бизонов под Мюнхеном, решил завести свой бизнес. Долго искал усадьбу с необходимым количеством земли в стороне от населённых пунктов.

По принятым нормам необходимо на одном гектаре содержать не более трёх животных. У меня территория малая, поэтому и количество животных небольшое: сейчас всего 21 голова. Иногда доводил количество животных до 50 голов.

Недавно продал в Румынию 30 голов. Стоимость одной самки — от одной до трёх тысяч евро".

Фермер имеет свой убойный цех, но спрос на мясо удовлетворить не может.

«В минувшую зиму я отстрелил двух бизонов. Перед этим их осмотрел ветеринарный врач. С двух бизонов получил 650 кг мяса. Но этого оказалось мало, чтобы удовлетворить спрос, — рассказывает Роберт. — Постоянным покупателям мясо посылаю по почте замороженным в вакуумной упаковке».

По словам фермера, большого дохода от продажи мяса бизона нет.

Сейчас в Германии стариной увлекаются меньше, но спрос всё-таки есть. По словам Вагнеров, они не бедствуют.

«У меня хорошие связи с любителями старины в разных уголках мира, — говорит Роберт. — Есть и в России. Бывший офицер Советской Армии Игорь Гуров занимается изготовлением индейских украшений. Он специалист по искусству индейцев. Трижды был у меня в гостях. С Россией у меня хорошие связи. Но я всё собираюсь туда поехать».

«Для меня более ценный продукт — зимняя шкура бизона. Из неё шьётся одежда, — объясняет Роберт. — В восточной части Германии сегодня сохранились три мастера, которые вручную могут выделать шкуру бизона. Параллельно я скупаю шкуры диких оленей. После ручной выделки из них делаю барабаны. Но главная часть моего бизнеса связана с вышивкой бисером.

Мне в жизни крупно повезло: 22 года назад на одном международном аукционе встретил девушку, которая увлекалась, как и я, созданием одежды из шкур животных, расшитой бисером. Эта девушка стала моей женой, моим вторым „я“. На ней держится заключительный этап моего бизнеса».

Бисер для своих изделий Вагнеры закупают в Венеции, Чехии и Франции. «Мы скупили все запасы бисера разных размеров и разной окраски. Набралось около 60 тонн, — говорит фермер. — Некондиционный бисер тоже забрали, привезли к себе и рассыпали по двору. Пусть люди ходят по бисеру».

УНП 101 166 185
Посольство ФРГ в РБ

 
 
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БИЗНЕС ПО-НЕМЕЦКИ. Роберт и Индриска Вагнеры — владельцы одной из 15-ти немецких ферм по разведению бизонов. По словам супругов, бизнес им нравится, они не...
 
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