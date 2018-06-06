ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как школьнику Слуцка заработать летом на мечту

07.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
Размер текста:
A
A
A
Как школьнику Слуцка заработать летом на&nbsp;мечту
КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ СВОИМ ТРУДОМ. Даниил каждый год старается искать подработку. Он говорит, что её везде хватает. Своим трудом парень уже заработал на мопед, мобильный телефон и даже на поездку за границу. Фото: Ольга Кононович
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

Даниилу Жданко 14 лет. Парень живёт в деревне Слуцкого района и с 10 лет подрабатывает во время школьных каникул. Он рассказал о том, где и как работал, сколько зарабатывал и что смог купить за личные деньги.

«Сначала подрабатывал у дедушки в Клецке. Он каждый год арендует просеку в лесу. Помню, дал мне поляну с молоденькими деревцами. Я всё лето обкашивал траву вокруг них, чтобы деревья могли свободно расти. Отец ещё в третьем классе научил меня обращаться с косой. Первое время плохо получалось, но потом работа пошла», — рассказывает Даниил.

Больше всего школьник заработал в прошлом году — около $ 200. Он заготавливал берёзовый сок в лесу у дедушки. За эти деньги купил себе мопед «Верховина», о котором мечтал с детства.

Подработку на лето Даниил начинает искать ещё в мае. Он просматривает сообщения в группах «ВКонтакте».

Найти работу в деревне ему несложно, потому что умеет всё, что касается приусадебного участка. «Умею косить, полоть, колоть дрова, пилить, — говорит Даниил. — Я не боюсь работы и готов вставать даже в 4 утра. Работодатели часто отказывали мне из-за возраста. Но я настойчивый».

По словам парня, в основном ему приходилось работать на огородах у односельчан. Обычно платили по 10 рублей в день. Часто кормили обедом и никогда не обманывали с оплатой. После работы оставались силы для дома. Как говорит Даниил, родителям тоже надо помогать.

«Я не люблю просить денег у родителей. Считаю, что сам в состоянии заработать. Вот хотел мопед — заработал и купил. Захотел телефон — тоже купил. Если захочу ещё что-то, заработаю и куплю. Иногда мне родители помогают деньгами. А бывает, и я им помогаю, покупаю продукты домой», — рассказывает Даниил.

Его мама Анастасия говорит, что всегда с одобрением смотрела на стремление сына заработать. «Мы с мужем поощряем его занятость, — говорит она. — Тем более что сын не тратит деньги на ерунду. Помню, как он сам заработал на поездку на соревнования по плаванию в Австрию. Это 200 евро. Мы очень гордимся нашим сыном, ведь он растёт настоящим мужчиной».

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ СВОИМ ТРУДОМ. Даниил каждый год старается искать подработку. Он говорит, что её везде хватает. Своим трудом парень уже заработал на мопед,...
 
Новости дня
Новости разные
 
РФ предлагает обнулить ввозную пошлину на молодь семги и форели – ЕЭК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика