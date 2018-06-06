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Вслед за Беларусью в России повысят пенсионный возраст

07.06.2018 16:56 — Разное | Myfin  
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Вслед за Беларусью в России повысят пенсионный возраст
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Пока в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60.

«Одна из ключевых задач, которую я ставил перед правительством – это повышение доходов пенсионеров. Причем значительное повышение их доходов», – цитирует lenta.ru заявление президента России. Путин также отметил, что российскому правительству придется в ближайшее время этот вопрос обеспечить.

На правительственном уровне рассматривается три варианта повышения пенсионного возраста.

Предложения от Минтруда: женщины выходят на пенсию в 60, мужчины в 65; второй вариант – женщины уходят в 60, зато мужчины – в 62.

Вариант от Министерства финансов: женщины уходят на пенсию в 60, мужчины – в 63.

В мае на тот момент и.о. премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что готов выйти с законодательной инициативой в Государственную думу о повышении пенсионного возраста в стране.

Россияне против повышения пенсионного возраста.

Согласно опросу ИА REGNUM, подавляющее большинство граждан выступили против подобной инициативы правительства.

Спустя несколько недель после заявления Дмитрия Медведева, профобъединение «Конфедерация труда России» (КТР) предложило сформировать открытый штаб общероссийской кампании против повышения пенсионного возраста до 65 лет. Главный аргумент – данные Росстата, согласно которым в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех регионах — меньше 60 лет.

Все республики бывшего СССР уже подняли пенсионный возраст. Беларусь и Украина стали одними из последних государств, кто решился на этот шаг.

Напомним, в нашей стране пенсионный возраст начал поэтапно повышаться с 2017 года: до 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Средняя назначенная месячная пенсия в Беларуси по итогам мая 2018 года составляет 331,18 рублей.

По данным Росстата, в России в январе–апреле средняя пенсия составила 13 337 рублей – это 430 белорусских рублей.

 
 
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Чтобы улучшить благосостояние пенсионеров, российские власти увеличат возраст выхода на пенсию.
 
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