Лицензируемая деятельность под контролем

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Лицензирование представляет собой комплекс реализуемых государством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением в лицензии изменений и (или) дополнений, приостановлением, возобновлением, прекращением их действия, аннулированием лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий.

Субъекты хозяйствования, деятельность которых проводится по обеспечению пожарной безопасности, обязаны иметь лицензию (специальное разрешение) Министерства по чрезвычайным ситуациям при осуществлении работ по:

проектированию, монтажу, наладке, техническом обслуживании (либо выборка из указанного перечня работ) систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (либо выборка из указанного перечня систем);

создании и функционировании подразделений, осуществляющих тушение пожаров;

капитальному ремонту (перезарядке) огнетушителей, торговле средствами противопожарной защиты по перечню, утвержденному Министерством по чрезвычайным ситуациям (либо выборка из указанного перечня работ);

выполнении работ с применением огнезащитных составов;

экспертной деятельности по разработке паспортов пожарной безопасности, выполнению расчетов по обеспечению (оценке) пожарной безопасности (либо выборка из указанного перечня работ).

При осуществлении своей деятельности лицензиаты (субъекты хозяйствования имеющие лицензию) обязаны выполнять лицензионные требования и условия, предъявляемые к ним лицензирующим органом, а также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами системы противопожарного нормирования и стандартизации в части осуществляемой ими деятельности.

Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий осуществляет Министерство по чрезвычайным ситуациям при проведении контрольной (надзорной) деятельности, предусмотренной законодательными актами Республики Беларусь.

При выявлении лицензирующим органом (его структурным подразделением, территориальным органом, подчиненной организацией) нарушений лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, то лицензирующий орган выносит лицензиату в установленном порядке требование (предписание) об устранении выявленных нарушений и устанавливает срок их устранения (срок не может превышать 6 месяцев). Если в установленный срок лицензиатом не устранены нарушения, указанные в требовании либо лицензирующим органом выявлено нарушение особых лицензионных требований и условий, лицензирующий орган принимает решение о приостановлении действия лицензии на срок до 6 месяцев.

При этом грубыми нарушениями лицензионных требований и условий по обеспечению пожарной безопасности, которые могут повлечь приостановление действия лицензии, являются:

нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию;

реализация или применение средств противопожарной защиты без наличия документов, устанавливающих область и условия их применения, а также документов об оценке соответствия такой продукции требованиям пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательному подтверждению на соответствие требованиям пожарной безопасности);

необеспечение при выполнении работ и (или) оказании услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией необходимого согласно требованиям законодательства уровня работоспособности и (или) исправности соответствующих систем или их элементов.

Несвижский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает лицензиатам о неукоснительном соблюдении законодательства о лицензировании и пожарной безопасности. От качества осуществляемой деятельности лицензиатами в чрезвычайных ситуациях зависит жизнь человека.

Старший инженер ИНиП Несвижского РОЧС

старший лейтенант внутренней службы

Виктория ГОРИНОВА