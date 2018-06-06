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Суд Слуцкого района лишил родительских прав мать убитой двухлетней девочки

07.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Суд Слуцкого района лишил родительских прав мать убитой двухлетней девочки

Решением суда Слуцкого района мать убитой 2-летней девочки сегодня была лишена родительских прав в отношении четверых детей. 

Рассмотрение дела продолжилось после перерыва по истребованию заключения о вопросе детско-родительских отношений между ответчицей и несовершеннолетними детьми. В зале суда находились ответчица 1991 г.р., работающая на одном из местных предприятий, и отец погибшей девочки. 

Первоначально суд зачитал вывод отдела образования Слуцкого райисполкома, который посчитал лишение многодетной матери родительских прав целесообразным в связи с тем, что она самоустранилась от воспитания детей. Отдел образования настаивал на определении детей в государственное детское интернатное учреждение.

К делу были приобщены и заключения других государственных органов: 

  • В материалах Следственного комитета также говорилось о необходимости незамедлительного принятия мер об обеспечении государственной защиты детей. 
  • Минзрдав заключил, что подсудимая не имеет заболеваний, препятствующих выполнению родительских обязанностей.
  • Согласно данным Слуцкой ЦРБ, женщина не состоит на учёте у нарколога и психиатра. 
  • По информации ГУ «Детская деревня «Истоки», где сейчас находятся дети ответчицы, мать их не навещала и за время пребывания позвонила только один раз. 
  • Участковый Слуцкого РОВД дал суду письменное пояснение, что за время работы на вверенном ему участке подсудимая зарекомендовала себя положительно: жалоб соседей не поступало, алкоголь не употребляла. 
  • Слуцкая ЦРБ также предоставляла в местный райисполком информацию о фактах детского травматизма, согласно которым мальчик 2013 г.р. 30 января 2018 года поступил в больницу со множественным гематомами головы, грудной клетки и конечностей, а девочка 2014 г.р. - с закрытым переломом и ушибом правой щеки. 
  • Неоднократно ставился вопрос о постановке несовершеннолетних в социально-опасное положение. В заключении комиссии по делам несовершеннолетних говорится, что в 2014 двое детей были признаны нуждающимися в государственной защите. Детей из семьи забрали, но вскоре вернули матери т.к. причины, по которым они отбирались, были устранены. 

Обобщённого говоря, в более старых заключениях говорилось о невыполнении матерью обязанностей по воспитанию детей и злоупотреблении алкоголем, в новых заключениях контролирующих органов наблюдалась некоторая тенденция к улучшению ситуации в семье. 

Наконец, суд зачитал выводы ГУ «Детская деревня «Истоки» от 2 июня 2018 года о состоянии детско-родительских отношений. В нём говорится, что, по результатам диагностической работы, «все дети демонстрируют ослабление привязанности к матери, которая не является для них источником безопасности». Замещающие родители сообщили, что дети охотно делятся фактами биографии, связанными с жестоким обращением со стороны сожителя матери.

На основании изложенных в суде фактов, часть из которых не публикуется по этическим причинам, специалисты детской деревни сделали вывод о возможной психологической отстраненности мамы по факту физических наказаний её детей. 

Вместе с тем в заключении ГУ «Детская деревня «Истоки», отмечается: объективная картина детско-родительских отношений не складывается т.к. она является односторонней.

Мать и отец в личной беседе выразили мнение, что «авторы заключений пишут то, что им надо» и сообщили, что в действительности женщина посещала детей и постоянно списывается в соцсетях с педагогом детской деревни.

«На суд вызывали только психолога, почему не вызвали приёмных родителей, которые могли бы рассказать всё как есть?», — возмущается ответчица. 

После перерыва в зал заседаний явился начальник специализированного изолятора РОВД, ранее работавший участковым инспектором по адресу проживания семьи. Он сообщил, что по долгу службы «сильно с подсудимой не знаком», с её семьёй общался два раза по поводу межсоседских отношений, не связанных с детьми, злоупотреблением алкоголем или жалобами соседей. 

«Среднестатистическая семья, которая на тот момент не привлекала к себе никакого внимания. Насколько я помню, ситуация в семье стала развиваться неблагополучно со второй половине 2017 года, когда я уже работал в другой должности», — добавил бывший участковый.

После рассмотрения доказательств по делу начались судебные прения. Представитель отдела образования попросила удовлетворить иск и лишить ответчицу родительских прав в отношении четверых детей. 

Ответчица: «Я не согласна с лишением род прав, я хочу забрать детей».

Прокурор: «Мы также поддерживаем заявленные исковые требования и считаем, что ситуация в семье развивалась планомерно с 2012 года, что в начале 2018 года привело к плачевным последствиям. Поэтому предлагаю исковые требования удовлетворить и лишить родительских прав».

Ответчица: «А что вы добьётесь, что вы лишите детей, психику дальше сломаете? Вы кого вы накажете, думаете меня? Я себя сама уже давным давно наказала».

После очередного перерыва суд решил лишить ответчицу родительских прав в отношении всех четверых детей 2010, 2011, 2013 и 2014 годов рождения - и передать их на попечение органов опеки и попечительства Слуцкого райисполкома. Данное решение в течение 10 дней может быть обжаловано в Минском областном суде в установленном законодательством порядке.

Родители заявили о готовности обращаться в вышестоящую инстанцию для обжалования решения суда. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Рассмотрение дела продолжилось после перерыва по истребованию заключения о вопросе детско-родительских отношений между ответчицей и несовершеннолетними детьми.
 
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