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Отделение почты в здании ветаптеки закрывается на ремонт
07.06.2018 — Разное | Слуцк Город
С 7 июня отделение почтовой связи Слуцк-7 по ул. Ленина, д. 120 (остановка «Рынок»), временно закрыто на ремонт,
Физические и юридические лица смогут обратиться в ближайшие отделения связи Слуцк-9, расположенное по адресу: ул. М. Богдановича, д. 2.
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С 7 июня отделение почтовой связи Слуцк-7 по ул. Ленина, д. 120 (остановка «Рынок»), временно закрыто на ремонт, сообщает «Слуцкий край».
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