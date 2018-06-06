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На химзаводе во Франции прогремел взрыв

07.06.2018 17:10 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. В департаменте Йонна на одном из особо опасных химических заводов произошёл взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На химзаводе во Франции прогремел взрыв

По предварительной информации, три человека получили серьёзные ожоги. Все сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы.

На химзаводе во Франции прогремел взрыв

Возгорание, которое последовало за взрывом, удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за проводившихся на заводе ремонтных работ. По факту инцидента проводится проверка.

 
 
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Новости Франции. В департаменте Йонна на одном из особо опасных химических заводов произошёл взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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