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«Вперед Береза!» ФК «Кречет» (г. Береза) приглашает болельщиков 9 июня на домашнюю встречу в рамках областного чемпионата по футболу
07.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
В матче 3-го тура Чемпионата Брестской области березовские футболисты принимают соперников из Барановичского района. Встреча пройдет на стадионе ДЮСШ. Начало в 17.00 часов. Болеем за наших!
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«Вперед Береза!» ФК «Кречет» (г. Береза) приглашает болельщиков 9 июня на домашнюю встречу в рамках областного чемпионата по футболу
В матче 3-го тура Чемпионата Брестской области березовские футболисты принимают соперников из Барановичского района. Встреча пройдет на стадионе ДЮСШ. Начало в 17.00...
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