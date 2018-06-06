Он об этом он сообщил во время прямой линии в четверг.





Перед этим к нему обратились переселенцы из Донбасса, которые четвертый год проживают в Ростовской области.





Они пожаловались, что им сложно трудоустроиться, собрать необходимые справки для миграционной службы и вынуждены время от времени возвращаться в Украину. И попросили Путина на законодательном уровне упростить для них возможность получения российского гражданства.





"Я всегда относился к Украине как к братской стране и считал украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и уверен, не смотря ни на какие трагедии, общее будущее", - ответил президент РФ.





По его словам, он ранее давал указания руководству миграционной службы, чтобы упростить все процедуры и считает, что в дальнейшем необходимо внести в законы, проекты которых имеются в Госдуме, механизм либерализации всего, что касается российского гражданства.





Главной причиной для этого он назвал сложную демографическую ситуацию в России.





"В связи со сложной демографической ситуацией в России эта проблема приобретает ярко выраженный экономический характер", - сказал Путин.





Он заявил, что поскольку в 90-е годы было мало рождено детей, в том числе девочек, то сейчас в России не хватает женщин детородного возраста и решить эту проблему можно за счет привлечения "соотечественников в Россию".





"Прежде всего речь идет о людях, речь не идет о национальности и религиозной принадлежности, но речь идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющими русским языком, желающими работать в нашей стране, имеющие соответствующие компетенции", - сказал Путин.





По его словам, именно для решения демографической проблемы необходимо, принять кардинальные меры в вопросе гражданства, трудоустройства и прочих, но с учетом интересов россиян проживающих в других регионах.