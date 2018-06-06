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Путин готов давать гражданство людям "кровно связанным с русским миром"

07.06.2018 16:51 — Разное | Партизан  
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Президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставлять гражданство жителям других стран, которые "кровно связаны с русским миром", чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ.

Он об этом он сообщил во время прямой линии в четверг.

Перед этим к нему обратились переселенцы из Донбасса, которые четвертый год проживают в Ростовской области.

Они пожаловались, что им сложно трудоустроиться, собрать необходимые справки для миграционной службы и вынуждены время от времени возвращаться в Украину. И попросили Путина на законодательном уровне упростить для них возможность получения российского гражданства.

"Я  всегда относился к Украине как к братской стране и считал украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и уверен, не смотря ни на какие трагедии, общее будущее", - ответил президент РФ.

По его словам, он ранее давал указания руководству миграционной службы, чтобы упростить все процедуры и считает, что в дальнейшем необходимо внести в законы, проекты которых имеются в Госдуме, механизм либерализации всего, что касается российского гражданства.

Главной причиной для этого он назвал сложную демографическую ситуацию в России.

"В связи со сложной демографической ситуацией в России эта проблема приобретает ярко выраженный экономический характер", - сказал Путин.

Он заявил, что поскольку  в 90-е годы было мало рождено детей, в том числе девочек, то сейчас в России не хватает женщин детородного возраста и решить эту проблему можно за счет привлечения "соотечественников в Россию".

"Прежде всего речь идет о людях, речь не идет о национальности и религиозной принадлежности, но речь идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющими русским языком, желающими работать в нашей стране, имеющие соответствующие компетенции", - сказал Путин.

По его словам, именно для решения демографической проблемы необходимо, принять кардинальные меры в вопросе гражданства, трудоустройства и прочих, но  с учетом интересов россиян проживающих в других регионах.

 
 
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Президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставлять гражданство жителям других стран, которые "кровно связаны с русским миром", чтобы улучшить...
 
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