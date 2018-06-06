Роналду определился с решением покинуть Реал

По данным португальского медиа, главная звезда чемпиона Европы и мира остался недовольным отношением к нему со стороны руководства клуба.





Как информирует издание, 33-летний футболист убежден, что президент Реала Флорентино Перес не выполнил обещания продлить с ним контракт на лучших для игрока условиях.





Кроме того, пишет Record, нападающий считает, что его недостаточно ценят в команде. Как сообщает медиа, Роналду может перейти в один из клубов Италии, Англии или Франции.





После победы в Лиге чемпионов вместе с Реалом португалец намекнул на то, что может покинуть мадридский клуб. Позже СМИ узнали, что форвард хочет увеличить свою зарплату в четыре раза.





Сообщалось, что в Реале уверены, что Неймар и Роналду смогут сосуществовать в Мадриде, поэтому хотят видеть обоих нападающих в команде.