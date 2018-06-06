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Роналду определился с решением покинуть Реал

07.06.2018 16:41 — Разное | Партизан  
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Нападающий Реала Криштиану Роналду принял окончательное решение уйти из клуба, сообщает Record.

По данным португальского медиа, главная звезда чемпиона Европы и мира остался недовольным отношением к нему со стороны руководства клуба.

Как информирует издание, 33-летний футболист убежден, что президент Реала Флорентино Перес не выполнил обещания продлить с ним контракт на лучших для игрока условиях.

Кроме того, пишет Record, нападающий считает, что его недостаточно ценят в команде. Как сообщает медиа, Роналду может перейти в один из клубов Италии, Англии или Франции.

После победы в Лиге чемпионов вместе с Реалом португалец намекнул на то, что может покинуть мадридский клуб. Позже СМИ узнали, что форвард хочет увеличить свою зарплату в четыре раза.

Сообщалось, что в Реале уверены, что Неймар и Роналду смогут сосуществовать в Мадриде, поэтому хотят видеть обоих нападающих в команде.

 
 
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Нападающий Реала Криштиану Роналду принял окончательное решение уйти из клуба, сообщает Record.
 
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