Принятие указа о тепловой модернизации жилья ожидается в июле - Калинин

Об этом БЕЛТА сообщил заместитель премьер-министра Анатолий КАЛИНИН во время IX Международной конференции «Энергоэффективные здания XXI века» в Минске.

Анатолий Калинин отметил, что в настоящее время осуществляется подготовка нормативной базы и организационно-технических мероприятий для проведения тепловой модернизации эксплуатируемого жилого фонда.

«Готовим проект указа, который предполагает создание условий для того, чтобы собственник квартиры был заинтересован вкладывать собственные средства в тепловую модернизацию. Кроме того, предполагается задействовать фонды инновационного развития регионов, средства местных бюджетов, предусмотренных на капитальный ремонт, а также выгодные кредитные ресурсы зарубежных финансовых институтов. Полагаю, что не позднее июля текущего года глава государства рассмотрит и подпишет данный указ», - сказал вице-премьер.

Он также упомянул о важности не только финансовой, но и консультационной помощи международных организаций и фондов в решении задач энергосбережения и энергоэффективности.

«Результаты проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) по повышению энергоэффективности зданий наглядно свидетельствуют о том, что международная практика проектирования, строительства и эксплуатации жилья доступна и применима в Беларуси», - подчеркнул Анатолий Калинин.

В конференции "Энергоэффективные здания XXI века" участвуют около 150 специалистов из 10 стран: Беларуси, Грузии, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Дании, Армении, Туркменистана и Казахстана.

