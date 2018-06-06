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Принятие указа о тепловой модернизации жилья ожидается в июле - Калинин
07.06.2018 17:24 — Разное | Аргументы и факты
Об этом
Анатолий Калинин отметил, что в настоящее время осуществляется подготовка нормативной базы и организационно-технических мероприятий для проведения тепловой модернизации эксплуатируемого жилого фонда.
«Готовим проект указа, который предполагает создание условий для того, чтобы собственник квартиры был заинтересован вкладывать собственные средства в тепловую модернизацию. Кроме того, предполагается задействовать фонды инновационного развития регионов, средства местных бюджетов, предусмотренных на капитальный ремонт, а также выгодные кредитные ресурсы зарубежных финансовых институтов. Полагаю, что не позднее июля текущего года глава государства рассмотрит и подпишет данный указ», - сказал вице-премьер.
Он также упомянул о важности не только финансовой, но и консультационной помощи международных организаций и фондов в решении задач энергосбережения и энергоэффективности.
«Результаты проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) по повышению энергоэффективности зданий наглядно свидетельствуют о том, что международная практика проектирования, строительства и эксплуатации жилья доступна и применима в Беларуси», - подчеркнул Анатолий Калинин.
В конференции "Энергоэффективные здания XXI века" участвуют около 150 специалистов из 10 стран: Беларуси, Грузии, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Дании, Армении, Туркменистана и Казахстана.
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Анатолий Калинин отметил, что в настоящее время осуществляется подготовка нормативной базы и организационно-технических мероприятий для проведения тепловой...
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