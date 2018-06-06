Депутаты приняли поправки в закон о массовых мероприятиях

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Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении поправки в закон «О массовых мероприятиях».

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в верхнюю палату парламента (Совет Республики), а оттуда – на подпись к президенту. Ключевой особенностью данного документа является введение уведомительного порядка организации массовых мероприятий.

Для проведения небольшой акции (до 1 тыс. участников) будет достаточно просто уведомить местные власти за десять дней. Однако она не может состояться где угодно, а лишь в специально отведенных для этого местах.

Коснутся изменения и работы журналистов на массовых акциях. Они должны будут брать с собой удостоверение личности и служебное удостоверение, а также носить на одежде знак представителя СМИ.