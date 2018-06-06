Диетологи рассказали, что не стоит есть с чаем





Многие любители горячего чая привыкли пить его с чем-то вприкуску. Однако при неправильном выборе продуктов можно ухудшить свое здоровье.Например, осторожно следует быть с такими добавками к чаю как молоко, сахар, мед и даже лимон.Как считают специалисты из Канады и Великобритании, чай с сахаром сам по себе полезен, поскольку позволяет организму быстро получить и усвоить глюкозу. В то же время, регулярная привычка сластить чай может в будущем привести к развитию устойчивости к инсулину, что в конечном итоге скажется на общем состоянии здоровья человека.Многие добавляют лимон прямо в горячий чай, что является ключевой ошибкой, поскольку витамин С в таких условиях просто разрушается. Чтобы такой чай стал полезным, лимон следует вносить в уже остывший напиток.Также бдительным следует быть и с медом, поскольку при температуре свыше 60 градусов, мед превращается в самый настоящий канцероген для организма. В связи с этим, мед следует также добавлять в напиток, температура которого около 40 градусов Цельсия.Привычка добавлять молоко в чай ведет к тому, что этот продукт связывает полезные природные антиоксиданты, содержащиеся в чае. В частности, речь идет о катехинах, которые являются отличным профилактическим средством для онкологии и диабета.