Беларусь – Россия: закрыть границу или открыть военную базу?



Минск шлет Москве противоречивые сигналы

«На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы, – продолжил министр. – Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи».



«Результатом наших усилий стало то, что Сенат США связался с Пентагоном по поводу оценки… постоянного присутствия американских войск в Польше, – заявил Блащак в эфире государственной радиостанции Radio 1. – Такое присутствие имеет большое значение, ибо сдерживает противника».



«Министр иностранных дел Макей мог говорить все что угодно, но в чем его, а также Лукашенко и весь белорусский политический класс никак нельзя заподозрить, так это в том, что они хотят участвовать в «холодной войне» между Россией и Западом на стороне Москвы, - пояснил он. - Поэтому и фраза, произнесенная дипломатом, хитро построена. На первом месте там стоит утверждение, что Беларусь не собирается создавать военную российскую базу у себя. Но далее следует, что Минск этого все же не исключает этого».



«Сдерживание всегда бывает взаимным, - добавил он. - Хотя по смыслу воплощения самой идеи есть различия. Возможность размещения американской военной базы рассматривается в рамках двусторонних государственных отношений между Польшей и США, без участия НАТО. А что касается потенциальной российской базы в Белоруссии, то здесь речь не только о двусторонних отношениях, но и о взаимодействии в рамках ОДКБ, то есть речь о союзнических отношениях».



По словам Лукашенко, россияне сами не понимают, чего они хотят. В итоге он заявил, что Минск готов на любые ответные меры вплоть до закрытия границы.А ранее министр иностранных дел Беларусидопустил даже вероятность строительства российской военной базы на территории страны в ответ на соответствующие планы Варшавы. В ходе визита в Брюссель, нацеленного на развитие сотрудничества с Евросоюзом, Макей сказал журналистам, что Минск хочет снизить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.А, отвечая на вопрос о том, может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии, дипломат заметил:Издание «Белорусский партизан» по этому поводу вышло с материалом под заголовком: «Кого шантажируем?» Издание приводит мнение политолога Павла Усова, утверждавшего, что президент Александр Лукашенко рассматривает военное присутствие России на территории Беларуси как угрозу национальной безопасности и помеху «миротворческой» игре с Западом. При этом политолог считает, что Лукашенко может изменить свою точку зрения, если у режима возникнут серьезные финансовые проблемы.Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник заявил, что провел переговоры с руководством США по поводу постоянного размещения в его стране американских военнослужащих.При этом, по данным СМИ, Варшава готовы выделить на обустройство и содержание базы 2 млрд долларовПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что усиление западного присутствия у российских границ «никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте».Директор Центра восточноевропейских исследованийв интервью Русской службе «Голоса Америки» отметил умение белорусских политикови находить формулировки, которые не обязывают их становиться на чью-либо сторону и тем самым сохранять свойКак видится политологу, первая часть фразы точнее выражает отношение белорусской элиты и Лукашенко к проблемеВместе с тем Андрей Окара уверен, что ряд европейских государств, включая Польшу, на самом деле всерьез озабочены своей безопасностью. Как ему представляется, этот вопрос стал еще более актуальным после российско-грузинской войны 2008 года и особенно после аннексии Россией Крыма и незатухающего с 2014 года конфликта на востоке Украины.- резюмировал директор Центра восточноевропейских исследований.В свою очередь, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы Дмитрий Данилов в комментарии Русской службе «Голоса Америки» предположил, что с учетом политический контекста размещение российской военной базы в Беларуси может быть возможной ответной мерой России на действия Варшавы.По оценке Дмитрия Данилова, опасения стран Европы имеют под собой обоснование в рамках современной политики, которая сводитсяКак считает эксперт, логичнее было бы говорить не о российской военной угрозе, а о существующих рисках:На взгляд Дмитрия Данилова, имеющиеся риски можно было попробовать нейтрализовать за счет укрепления двустороннего диалога Россия – НАТО и обеспечения более высокого уровня транспарентности.