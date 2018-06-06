|
Беларусь – Россия: закрыть границу или открыть военную базу?
Минск шлет Москве противоречивые сигналы
По словам Лукашенко, россияне сами не понимают, чего они хотят. В итоге он заявил, что Минск готов на любые ответные меры вплоть до закрытия границы.
А ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей допустил даже вероятность строительства российской военной базы на территории страны в ответ на соответствующие планы Варшавы. В ходе визита в Брюссель, нацеленного на развитие сотрудничества с Евросоюзом, Макей сказал журналистам, что Минск хочет снизить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.
А, отвечая на вопрос о том, может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии, дипломат заметил: «Я думаю, будет некая реакция на это намерение - разместить новую военную авиабазу».
«На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы, – продолжил министр. – Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи».
Издание «Белорусский партизан» по этому поводу вышло с материалом под заголовком: «Кого шантажируем?» Издание приводит мнение политолога Павла Усова, утверждавшего, что президент Александр Лукашенко рассматривает военное присутствие России на территории Беларуси как угрозу национальной безопасности и помеху «миротворческой» игре с Западом. При этом политолог считает, что Лукашенко может изменить свою точку зрения, если у режима возникнут серьезные финансовые проблемы.
Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник заявил, что провел переговоры с руководством США по поводу постоянного размещения в его стране американских военнослужащих.
«Результатом наших усилий стало то, что Сенат США связался с Пентагоном по поводу оценки… постоянного присутствия американских войск в Польше, – заявил Блащак в эфире государственной радиостанции Radio 1. – Такое присутствие имеет большое значение, ибо сдерживает противника».
При этом, по данным СМИ, Варшава готовы выделить на обустройство и содержание базы 2 млрд долларов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что усиление западного присутствия у российских границ «никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте».
Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в интервью Русской службе «Голоса Америки» отметил умение белорусских политиков «играть в слова» и находить формулировки, которые не обязывают их становиться на чью-либо сторону и тем самым сохранять свой «относительный суверенитет».
«Министр иностранных дел Макей мог говорить все что угодно, но в чем его, а также Лукашенко и весь белорусский политический класс никак нельзя заподозрить, так это в том, что они хотят участвовать в «холодной войне» между Россией и Западом на стороне Москвы, - пояснил он. - Поэтому и фраза, произнесенная дипломатом, хитро построена. На первом месте там стоит утверждение, что Беларусь не собирается создавать военную российскую базу у себя. Но далее следует, что Минск этого все же не исключает этого».
Как видится политологу, первая часть фразы точнее выражает отношение белорусской элиты и Лукашенко к проблеме: «И уж в желании быть передним краем Евразийского союза на западном направлении их точно нельзя заподозрить, даже при очень большом желании».
Вместе с тем Андрей Окара уверен, что ряд европейских государств, включая Польшу, на самом деле всерьез озабочены своей безопасностью. Как ему представляется, этот вопрос стал еще более актуальным после российско-грузинской войны 2008 года и особенно после аннексии Россией Крыма и незатухающего с 2014 года конфликта на востоке Украины.
«Конечно, европейские страны стоят перед сложным выбором между ценностями и интересами – между политикой и экономикой. Но несмотря на все усилия российской дипломатии и ухищрения пропаганды вбить клин между Европой и Америкой и несмотря на некоторые «антиевропейские» шаги Трампа, любви к России больше не становится, а страха перед ней достаточно. Устойчивый тренд такой: Россию боятся, она – токсичная страна, часть оси зла, ее по-прежнему рассматривают как реальную угрозу», - резюмировал директор Центра восточноевропейских исследований.
В свою очередь, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы Дмитрий Данилов в комментарии Русской службе «Голоса Америки» предположил, что с учетом политический контекста размещение российской военной базы в Беларуси может быть возможной ответной мерой России на действия Варшавы.
«Сдерживание всегда бывает взаимным, - добавил он. - Хотя по смыслу воплощения самой идеи есть различия. Возможность размещения американской военной базы рассматривается в рамках двусторонних государственных отношений между Польшей и США, без участия НАТО. А что касается потенциальной российской базы в Белоруссии, то здесь речь не только о двусторонних отношениях, но и о взаимодействии в рамках ОДКБ, то есть речь о союзнических отношениях».
По оценке Дмитрия Данилова, опасения стран Европы имеют под собой обоснование в рамках современной политики, которая сводится «к купированию потенциальной военной угрозы со стороны России»: «В этом смысле ничего сверхъестественного (инициатива Польши – В.В.) не происходит, все вполне логично. С другой стороны, понятно, что нужно смотреть, насколько это обосновано с точки зрения оценки реальных угроз для национальной безопасности тех или иных государств Балтийского региона и Польши».
Как считает эксперт, логичнее было бы говорить не о российской военной угрозе, а о существующих рисках: «Тогда нужно оценивать необходимость проведения тех или иных мероприятий по купированию этих рисков. В данном случае военные акции по усилению системы сдерживания России вряд ли можно считать адекватной реакцией».
На взгляд Дмитрия Данилова, имеющиеся риски можно было попробовать нейтрализовать за счет укрепления двустороннего диалога Россия – НАТО и обеспечения более высокого уровня транспарентности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из Минска идут противоречивые сигналы по поводу перспектив выстраивания взаимоотношений с Москвой. Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул претензии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)