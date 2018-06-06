Минск опять разворачивается на Запад?

Беларусь уверенно наращивает объемы внешней торговли, причем динамика роста товарооборота с Евросоюзом гораздо более впечатляющая, чем с Россией.



После переговоров в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что официальный Минск рассчитывает на более интенсивный рост товарооборота с Россией. «Не сомневаюсь, что с помощью отработанных механизмов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза мы сможем обеспечить еще более интенсивный рост двустороннего товарооборота», — сказал Макей.



То, что глава МИД говорит о торговле, не должно удивлять — даже посольства республики по всему миру занимаются «пропихиванием» белорусской продукции. Ну, а уж торговля с РФ — вопрос особый, так как Россия является основным торговым партнером Беларуси. Товарооборот между странами в 2017 году составил $32,4 млрд, сумев подрасти к уровню 2016-го на 23,5%. Белорусский экспорт в Россию достиг $12,8 млрд, увеличившись более чем на 17%.



Тенденция сохраняется и в нынешнем году. Взаимный товарооборот в январе—марте составил $8,4 млрд, увеличившись к по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 21%. Доля Беларуси в общем обороте внешней торговли РФ составила 5,1%, правда, снизившись, но всего на 0,1%. Однако напомним, что в 2013 году, то есть до кризиса из-за украинских событий, товарооборот между Беларусью и Россией составлял $40 млрд, а через год с небольшим — на треть меньше. Кстати, это свидетельствует о том, что распространенное в России мнение о том, что «Беларусь зарабатывает на санкциях» — не более чем миф. Так что расти есть куда.



Также можно отметить, что в минувшем году на долю России приходилось $3,7 млрд, или 38,1% общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций (из них $2,84 млрд — прямые). Один только «Газпром» до 2020 года инвестирует в развитие газотранспортной системы Беларуси $2,5 млрд, а в наращивание мощностей подземных газохранилищ — 1,1 млрд.



Однако, несмотря на нынешний рост, белорусско-российская торговля, а также и торговля внутри Евразийского экономического союза, остается проблемной темой. На недавнем саммите в Сочи Александр Лукашенко заявил, что в торговлю внутри ЕАЭС «регулярно вмешивается политика», и «интересы отдельных товаропроизводителей становятся выше достигнутых нами решений». «Вместо того, чтобы свободно торговать, мы закрываемся друг от друга», — сказал он.



Еще раньше, в конце апреля, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту, Лукашенко возмущался позицией Москвы, которая, по его мнению, регулярно провоцирует «молочные» и иные торговые «войны». «Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, принятие конкретных решений и неукоснительное их выполнение. Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее — недопустимо!» — заявил белорусский лидер, явно имея в виду, прежде всего, «главную» страну Евразийского союза — Россию.



На этой неделе первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, выступая в парламенте, вновь подтвердил, что в торговле с РФ проблемы остаются. «Юридически нет ограничений — мы обо всем договорились. Но когда мы переходим к правоприменению, то начинаются проблемы. Зачем лукавить, российская сторона в непростых экономических и геополитических условиях пытается защищать свой рынок, вводя барьеры. Причем это идет постоянно», — сказал Матюшевский. Он отметил, что по ряду таких вопросов «приходится даже главу государства подключать для решения».



Однако главная проблема для Беларуси — вряд ли эти двусторонние «торговые войны». По республике каждый раз «рикошетом» бьет ужесточение «антироссийских» санкций Запада. Поэтому Беларусь старается диверсифицировать свои торгово-экономические контакты, а также участвовать в разных региональных проектах — в том числе не имеющих прямой связи с Москвой. Например, республика присоединилась к Транскаспийскому маршруту, идущему в обход России. Это международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Понятно, что в Москве такие действия союзного Минска одобрения не получают.



Да, пока Россия остается главным торговым партнером Беларуси — на нее приходится 49,7% товарооборота республики, но зато его объемы со странами Европейского Союза растут намного быстрее. За первый квартал он увеличился на 50,3% (с РФ, напомним, рост на 21%), до $4,4 млрд (26,1% общего внешнего товарооборота республики). Экспорт в ЕС возрос на 69,5% (в Россию — на 10,1%) и составил $2,7 млрд. Таким образом положительное сальдо за три месяца для Беларуси от торговли с Европой составило $1 млрд.



Кроме того, хотя и не такими темпами, наращивается товарооборот с Украиной — в первом квартале он увеличился на 14,5% и составил $1,1 млрд. И хотя белорусский экспорт в соседнюю страну возрос не так внушительно, как импорт из нее, для Беларуси на «украинском направлении» сложилось положительное сальдо в $430,9 млн. Сегодня Украина — третий по значимости для Беларуси торговый партнер, на нее приходится 6,6% товарооборота. Так что если нынешняя тенденция сохранится, то уже через два-три года Евросоюз вместе с Украиной превзойдут по этому показателю РФ.



В общем, лидерам Беларуси и РФ опять есть о чем поговорить. И, вероятно, такой разговор состоится уже в конце июня, на заседании Высшего госсовета Союзного государства.