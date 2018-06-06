ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск опять разворачивается на Запад?

07.06.2018 16:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь уверенно наращивает объемы внешней торговли, причем динамика роста товарооборота с Евросоюзом гораздо более впечатляющая, чем с Россией.

После переговоров в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что официальный Минск рассчитывает на более интенсивный рост товарооборота с Россией. «Не сомневаюсь, что с помощью отработанных механизмов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза мы сможем обеспечить еще более интенсивный рост двустороннего товарооборота», — сказал Макей.

То, что глава МИД говорит о торговле, не должно удивлять — даже посольства республики по всему миру занимаются «пропихиванием» белорусской продукции. Ну, а уж торговля с РФ — вопрос особый, так как Россия является основным торговым партнером Беларуси. Товарооборот между странами в 2017 году составил $32,4 млрд, сумев подрасти к уровню 2016-го на 23,5%. Белорусский экспорт в Россию достиг $12,8 млрд, увеличившись более чем на 17%.

Тенденция сохраняется и в нынешнем году. Взаимный товарооборот в январе—марте составил $8,4 млрд, увеличившись к по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 21%. Доля Беларуси в общем обороте внешней торговли РФ составила 5,1%, правда, снизившись, но всего на 0,1%. Однако напомним, что в 2013 году, то есть до кризиса из-за украинских событий, товарооборот между Беларусью и Россией составлял $40 млрд, а через год с небольшим — на треть меньше. Кстати, это свидетельствует о том, что распространенное в России мнение о том, что «Беларусь зарабатывает на санкциях» — не более чем миф. Так что расти есть куда.

Также можно отметить, что в минувшем году на долю России приходилось $3,7 млрд, или 38,1% общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций (из них $2,84 млрд — прямые). Один только «Газпром» до 2020 года инвестирует в развитие газотранспортной системы Беларуси $2,5 млрд, а в наращивание мощностей подземных газохранилищ — 1,1 млрд.

Однако, несмотря на нынешний рост, белорусско-российская торговля, а также и торговля внутри Евразийского экономического союза, остается проблемной темой. На недавнем саммите в Сочи Александр Лукашенко заявил, что в торговлю внутри ЕАЭС «регулярно вмешивается политика», и «интересы отдельных товаропроизводителей становятся выше достигнутых нами решений». «Вместо того, чтобы свободно торговать, мы закрываемся друг от друга», — сказал он.

Еще раньше, в конце апреля, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту, Лукашенко возмущался позицией Москвы, которая, по его мнению, регулярно провоцирует «молочные» и иные торговые «войны». «Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, принятие конкретных решений и неукоснительное их выполнение. Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее — недопустимо!» — заявил белорусский лидер, явно имея в виду, прежде всего, «главную» страну Евразийского союза — Россию.

На этой неделе первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, выступая в парламенте, вновь подтвердил, что в торговле с РФ проблемы остаются. «Юридически нет ограничений — мы обо всем договорились. Но когда мы переходим к правоприменению, то начинаются проблемы. Зачем лукавить, российская сторона в непростых экономических и геополитических условиях пытается защищать свой рынок, вводя барьеры. Причем это идет постоянно», — сказал Матюшевский. Он отметил, что по ряду таких вопросов «приходится даже главу государства подключать для решения».

Однако главная проблема для Беларуси — вряд ли эти двусторонние «торговые войны». По республике каждый раз «рикошетом» бьет ужесточение «антироссийских» санкций Запада. Поэтому Беларусь старается диверсифицировать свои торгово-экономические контакты, а также участвовать в разных региональных проектах — в том числе не имеющих прямой связи с Москвой. Например, республика присоединилась к Транскаспийскому маршруту, идущему в обход России. Это международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Понятно, что в Москве такие действия союзного Минска одобрения не получают.

Да, пока Россия остается главным торговым партнером Беларуси — на нее приходится 49,7% товарооборота республики, но зато его объемы со странами Европейского Союза растут намного быстрее. За первый квартал он увеличился на 50,3% (с РФ, напомним, рост на 21%), до $4,4 млрд (26,1% общего внешнего товарооборота республики). Экспорт в ЕС возрос на 69,5% (в Россию — на 10,1%) и составил $2,7 млрд. Таким образом положительное сальдо за три месяца для Беларуси от торговли с Европой составило $1 млрд.

Кроме того, хотя и не такими темпами, наращивается товарооборот с Украиной — в первом квартале он увеличился на 14,5% и составил $1,1 млрд. И хотя белорусский экспорт в соседнюю страну возрос не так внушительно, как импорт из нее, для Беларуси на «украинском направлении» сложилось положительное сальдо в $430,9 млн. Сегодня Украина — третий по значимости для Беларуси торговый партнер, на нее приходится 6,6% товарооборота. Так что если нынешняя тенденция сохранится, то уже через два-три года Евросоюз вместе с Украиной превзойдут по этому показателю РФ.

В общем, лидерам Беларуси и РФ опять есть о чем поговорить. И, вероятно, такой разговор состоится уже в конце июня, на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь уверенно наращивает объемы внешней торговли, причем динамика роста товарооборота с Евросоюзом гораздо более впечатляющая, чем с Россией.
 
Новости дня
Новости разные
 
​За ходом вступительной кампании-2018 будут следить 160 сотрудников КГК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика