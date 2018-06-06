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Дни культуры Республики Татарстан. Мы рады гостям

07.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Дни татарской культуры прошли в Беларуси с 4 по 6 июня 2018 года на двух площадках - Минск и Гродно. Количество участников со стороны Татарстана - около 100 человек, это представители всех культурных направлений.

Дни культуры Республики Татарстан. Мы рады гостям

Маршрут пролег через Минск, Дубровно и Гродно. Что касается других городов, то их выбрали потому, что здесь проживает многочисленная татарская диаспора.

В рамках Дней культуры в Минске и в Гродно прошли показы документальных, художественных и анимационных фильмов татарстанского производства, выставки изобразительного искусства и фотовыставки, круглые столы по вопросам реализации этнокультурных инициатив на базе учреждений культуры, а также по обмену опытом в области библиотечного дела, творческие встречи деятелей культуры и искусства, выставки-ярмарки народных художественных промыслов.

Торжественное открытие Дней культуры Республики Татарстан состоялось 5 июня в Белорусской государственной филармонии, где прошел концерт мастеров искусств Республики Татарстан.

Дни культуры Республики Татарстан. Мы рады гостям

6 июня гости из Татарстана вечером давали концерт и проводили встречи в нашем областном центре – городе Гродно.

В официальных запланированных мероприятиях наш маленький город не числился, но было бы непонятным – побывать в Беларуси и не посетить неофициальную столицу белорусских татар — город Ивье.

Проездом в Гродно, Ивье посетили: заместитель министра культуры Республики Татарстан  Светлана Персова, начальник отдела развития музейного дела Дамир Натфуллин, заведующий сектором кинематографии Лия Гильмутдинова ведущий советник отдела межрегионального, межнационального сотрудничества и выставочной деятельности Алина Гюрелли в сопровождении сотрудников Министерства культуры Беларуси.

В Ивьевской мечети гостей из Татарстана встретили: заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Носуль, председатель татарской мусульманской община города Ивье Иван Шабанович и сотрудник музея национальных Марина Позняк.

Гости с удовольствием ознакомились с историей и днём сегодняшним ивьевских мусульман, послушали рассказ о строительстве  и деятельности мечети, которая все советское время была единственной действующим в Беларуси мусульманским храмом.

Дни культуры Республики Татарстан. Мы рады гостям

 

Мы, ивьевчане, отметила, обращаясь гостям из Татарстана Лидия Войтеховна Носуль, не делим жителей города и района по вероисповеданиям и национальностям. В мире и согласии мы живем на этой земле более шести столетий. И этим гордимся. Мы всегда рады гостям, рады их приветствовать, рады провести их по значимым местам нашего маленького Иерусалим, а  посему приглашаем вас навестить  наш город в любое удобное время, когда вы не будете, как сегодня, ограничены  недостатком его.

…Поблагодарив присутствующих за гостеприимство и угостив своим традиционным лакомством «чак-чаком», гости отправились в город Гродно, где продолжались мероприятия дней культуры Республики Татарстан в Беларуси.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Дни татарской культуры прошли в Беларуси с 4 по 6 июня 2018 года на двух площадках - Минск и Гродно. Количество участников со стороны Татарстана - около 100 человек,...
 
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