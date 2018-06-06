РФ предлагает обнулить ввозную пошлину на молодь семги и форели – ЕЭК

Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение об обнулении ввозных пошлин на молодь атлантического лосося (семги) и радужной форели, а также на оплодотворенную икру рыб, сообщает комиссия.

В настоящее время ввозная пошлина на молодь семги и форели составляет 10%, оплодотворенной икры - 8%. Обнулить их предлагается с 1 мая 2018 года по 30 апреля 2021 года.

"По мнению Российской Федерации, введение предлагаемой меры необходимо для стимулирования развития аквакультуры, что, в свою очередь, приведет к росту производства отечественной рыбы лососевых пород и сокращению импорта", - говорится в сообщении.