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На общем финрынке ЕАЭС должны действовать единые стандарты пруденциальных требований – глава Нацбанка Казахстана

07.06.2018 16:57 — Разное | Интерфакс  
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Функционирование общего финансового рынка ЕАЭС потребует более тесного взаимодействия между регуляторами стран-членов, считает председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

"За последние несколько лет введены новые стандарты - Basel III, Solvency II и другие. Многие из национальных регуляторов приступили к их реализации, но это происходит не синхронно и присутствует дивергенция в подходах. Поэтому на общем финансовом рынке должны будут действовать единые минимальные стандарты пруденциальных требований. Данное условие, по нашему мнению, будет обеспечивать возможности для трансграничной деятельности на финансовых рынках ЕАЭС", - сказал Д.Акишев, выступая на заседании круглого стола "Единый финансовый рынок ЕАЭС: параметры развития" XXVII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Текст выступления главы Нацбанка распространила пресс-служба регулятора.

Функционирование общего финансового рынка потребует более тесного взаимодействия между регуляторами с целью получения взаимного доступа к надзорной информации, подчеркнул глава Нацбанка. "Первый значительный шаг в этом направлении уже сделан - подписанное в 2014 году Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала уже сейчас позволяет обмениваться необходимой информацией для проведения эффективной надзорной практики между регуляторами стран ЕАЭС", - сказал Д. Акишев.

Между тем, сейчас процедуры надзора как со стороны регулятора страны иностранной родительской организации, так и со стороны дочерней структуры различны и не гармонизированы, особенно в части консолидированного надзора, отметил он.

"Это является еще одним направлением, которое потенциально может быть отнесено к задачам наднационального органа. Биржевые рынки стран Союза уже сейчас находятся в наибольшей степени готовности к взаимопроникновению, так как биржевая интеграция уже предусматривает допуск на либеральных условиях без необходимости проведения регуляторного выравнивания. Так, в настоящее время на институциональном уровне согласовываются пилотные проекты о взаимном допуске брокеров и дилеров, размещении и обращении ценных бумаг на биржах государств-членов ЕАЭС", - рассказал председатель Нацбанка.

В заключение своего выступления Д.Акишев отметил, что при правильном подходе интеграция финансовых рынков на пространстве ЕАЭС в конечном итоге должна выдать высокий интеграционный эффект.

"Наша глобальная цель заключается не в создании поля с иным правовым регулированием, а, наоборот, в повышении конкурентоспособности и обеспечении полноценного участия финансового рынка ЕАЭС в международных финансовых отношениях. Вместе с тем, на пути к формированию и развитию общего финансового рынка ЕАЭС конкуренция локальных рынков стран ЕАЭС представляется неизбежной", - полагает глава Нацбанка.

 
 
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Функционирование общего финансового рынка ЕАЭС потребует более тесного взаимодействия между регуляторами стран-членов, считает председатель Национального...
 
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