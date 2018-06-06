Целью создания рабочей группы по "молочной проблеме" Беларуси в Минсельхозе РФ является оперативное решение всех вопросов, заявляют в белорусском аграрном ведомстве.

"Встреча руководителей аграрных ведомств Беларуси и России прошла в тёплой и деловой атмосфере. Решили создать рабочую группу с целью оперативного решения всех возникающих вопросов ", - сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на своей странице в Фейсбуке.

По словам А.Богданова, стороны обсудили вопросы электронной ветсертификации, доработки Дорожной карты, создания селекционно-гибридных центров и открытия белорусских предприятий.

Как сообщалось по итогам прошедших в четверг переговоров глав аграрных ведомств России и Беларуси Дмитрия Патрушева и Леонида Зайца, Минсельхоз создаст рабочую группу для решения "молочной проблемы" с Беларусью. Снятие ограничений на поставки белорусского молока возможны при условии исправления нарушений.

С 6 июня Россия запретила поставки из Беларуси молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 литра. В Беларуси назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.