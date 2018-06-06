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Боевой лазер и комплекс "Кинжал" уже есть у российской армии – Путин

07.06.2018 16:27 — Разное | Интерфакс  
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Боевой лазер и комплекс "Кинжал" уже есть на вооружении российской армии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Гиперзвуковая система воздушного базирования "Кинжал" - это гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 10 махов - она уже стоит на вооружении нашей армии в Южном федеральном округе", - сказал В.Путин в четверг в ходе "прямой линии".

"Я уже об этом сказал, если кто-то усомнился в этом, пускай посмотрит - мы специально продемонстрировали пуски этой ракеты", - сказал В.Путин о комплексе "Кинжал".

"Лазерный боевой комплекс - он тоже стоит уже на вооружении", - сказал президент РФ.

1 марта в послании Федеральному собранию В.Путин упомянул МиГ-31 с комплексом "Кинжал" и боевые лазеры в числе нового российского оружия.

У российских военных на опытно-боевом дежурстве стоят десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", сообщил в мае Юрий Борисов, который тогда был заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер по ОПК).

"Это - современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", - сообщил Ю.Борисов.

Главком ВКС России Сергей Суровикин ранее заявил, что созданный на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационный ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км, без захода в зону противовоздушной обороны противника.

У российской армии есть боевые лазеры, которые способны обезоруживать противника и поражать объекты, заявлял Ю.Борисов.

"Наши ядерщики научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считанные доли секунды", - сказал Ю.Борисов.

"С прошлого года на вооружение поступили лазерные комплексы, которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы", - сообщил он.

Боевой лазерный комплекс, о котором сказал президент в послании Федеральному собранию, получил название "Пересвет".

В сентябре 2016 года Ю.Борисов заявил "Интерфаксу", что в России на вооружение приняты отдельные образцы лазерного оружия. "Это воздушный комплекс и наземный, сухопутный", - сказал тогда Ю.Борисов.

 

 
 
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Боевой лазер и комплекс "Кинжал" уже есть на вооружении российской армии, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Гиперзвуковая система воздушного базирования...
 
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