ЕБРР хочет расширять в Беларуси кредитование в нацвалюте

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает усилия Нацбанка Беларуси по дедолларизации и намерен увеличить долю кредитов в белорусских рублях в своём портфеле, заявил вице-президент ЕБРР Алан Пию.

"Это очень рискованное дело (валютные кредиты -ИФ) в случае обесценения национальной валюты, если оно будет", - сказал А.Пию на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, сейчас ЕБРР вместе с Нацбанком и местными банками разрабатывают инструменты по кредитованию в белорусских рублях. При этом ЕБРР также разрабатывает инструменты, которые позволят разделить риски кредитования в белорусских рублях.

"Потребуется время, чтобы нарастить долю операций в белорусских рублях в нашем портфеле", - сказал А.Пию. В качестве ближайшей цели он назвал увеличение доли кредитов в белорусских рублях до 50% в портфеле кредитов частным компаниям. "Это не в ближайшие 6 месяцев, это будет позже", - добавил вице-президент ЕБРР.