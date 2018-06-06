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ЕБРР хочет расширять в Беларуси кредитование в нацвалюте

07.06.2018 16:25 — Разное | Интерфакс  
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает усилия Нацбанка Беларуси по дедолларизации и намерен увеличить долю кредитов в белорусских рублях в своём портфеле, заявил вице-президент ЕБРР Алан Пию.

"Это очень рискованное дело (валютные кредиты -ИФ) в случае обесценения национальной валюты, если оно будет", - сказал А.Пию на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, сейчас ЕБРР вместе с Нацбанком  и местными банками разрабатывают инструменты по кредитованию в белорусских рублях. При этом ЕБРР также разрабатывает инструменты, которые позволят разделить риски кредитования в белорусских рублях.

"Потребуется время, чтобы нарастить долю операций в белорусских рублях в нашем портфеле", - сказал А.Пию. В качестве ближайшей цели он назвал увеличение доли кредитов в белорусских рублях до 50% в портфеле кредитов частным компаниям. "Это не в ближайшие 6 месяцев, это будет позже", - добавил вице-президент ЕБРР.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает усилия Нацбанка Беларуси по дедолларизации и намерен увеличить долю кредитов в белорусских рублях в...
 
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