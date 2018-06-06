Слишком долгий сон смертельно опасен - исследование

Японские ученые выяснили, что слишком долгий сон, как,впрочем, и слишком короткий, повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет, сообщает EurekAlert! со ссылкой на работу ученых, опубликованную в Journal of the American Geriatrics Society.

В исследовании приняли участие 1517 человек, за которыми наблюдали в течение 10 лет. За это время у 294 добровольцев развилось слабоумие, а 282 умерли. Ученые установили, что показатели заболеваемости деменцией и смертности, рассчитанные с поправкой на возраст и пол, были выше у тех, кто спал менее пяти часов или более 10 часов в сутки по сравнению с теми, кто уделял сну 5-7 часов. Однако высокая физическая активность у пожилых людей компенсировала негативный эффект от несоблюдения гигиены сна, уменьшая вероятность старческих заболеваний.

В мае была опубликована статья ученых Стокгольмского университета в Швеции, которые выяснили, что продолжительный сон в выходные дни может компенсировать его недостаток в будни, предотвратить связанные с этим болезни, а также снизить риск преждевременной смерти. При этом для людей старше 65 лет достаточно более кратковременного сна.