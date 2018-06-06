К сведению населения: О продаже алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров

Согласно решению райисполкома, в день проведения выпускных вечеров 9 июня с 16.00 до 24.00 на территории Сморгонского района не будет осуществляться продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.