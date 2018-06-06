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Правительство раскритиковали за низкие зарплаты у работников культуры. В России платят больше

07.06.2018 17:34 — Разное | Tut.by  
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Профсоюзы раскритиковали правительство за низкие зарплаты работников культуры. «В организациях отрасли культуры и искусства не выполняется норма генерального соглашения — существует значительный разрыв в уровне заработной платы работников бюджетных организаций и организаций, к ним приравненных. Сегодня мы говорим об острой необходимости повышения зарплат. Низкая оплата труда работников нашей сферы — ключевая проблема на протяжении многих лет», — заявила председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, генеральное соглашение на 2016−2018 годы заключили правительство, республиканское объединение нанимателей и профсоюзы.

Сегодня представители профсоюзов работников культуры двух стран — Беларуси и России — обсудили, как увеличить оплату труда в отрасли, сообщает федерация профсоюзов.

По данным за 2017 год, в области культуры и искусства средняя зарплата составила около 460 рублей (почти 230 долларов), в области телевидения — 1312 рублей (656 долларов). Работники полиграфии и издательств за минувший год получили в среднем 980 рублей (около 490 долларов), а в организациях Министерства спорта и туризма средний заработок составил 710 рублей (355 долларов).

В январе-апреле этого года работники культуры получали в среднем 506,7 рубля. Это один из самых низких показателей, хуже он только у специалистов, которые заняты предоставление услуг в парикмахерских и салонах красоты.

Профсоюзы напоминают, что в сентябре прошлого года обращались к парламентариям. В результате Совмин принял постановление № 863 «О повышении тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников», благодаря чему заработная плата специалистов сферы культуры и искусства увеличилась в среднем на 7%.

— К сожалению, данный документ не учел наше основное предложение: довести уровень ставки 1-го разряда до минимальной заработной платы. Мы неоднократно обращались с этим вопросом в ФПБ и Совет Министров. И нас услышали — Министерство труда и соцзащиты разрабатывает новую систему оплаты труда работников бюджетной сферы, которая начнет действовать с 1 января 2019 года. С этого времени ставка 1-го разряда будет максимально приравнена к минимальной заработной плате, — отметила Татьяна Филимонова.

— Сферу культуры представляют в основном бюджетные организации. Значит, для повышения заработка работников нужно или увеличивать бюджетные дотации, или рациональнее расходовать средства, выделяемые учреждениям, — объяснил заместитель министра культуры Александр Яцко.

В России зарплаты работников культуры заметно выше, чем у их белорусских коллег. В 2017 году средняя зарплата в отрасли по стране была чуть более 32 тыс. российских рублей (около 515 долларов). В федеральных учреждениях она составила порядка 60 тысяч (966 долларов), в региональных — около 38 тыс. рублей (612 долларов), а в муниципальных работникам платили в среднем 25 тысяч (402 долларов). Об этом сообщила председатель Российского профсоюза работников культуры Светлана Цыганова.

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Сегодня представители профсоюзов работников культуры двух стран - Беларуси и России - обсудили, как увеличить оплату труда в отрасли.
 
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