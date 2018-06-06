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«Молочные войны»: Россия будет защищать своих производителей и потребителей
Белорусская делегация сегодня направилась в Москву для разрешения конфликта вокруг поставкок молока в Россию. Однако пока о каких-либо позитивных результатах неизвестно, более того, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев прямо сказал о том, что приоритетом является защита интересов российских сельхозтоваропроизводителей и потребителей страны.
Делегация Минсельхозпрода Беларуси во главе с министром Леонидом Зайцем направилась в Москву для решения вопроса с поставками молока сегодня. С 6 июня Россельхознадзор
«Сотрудничество с Беларусью традиционно носит очень интенсивный и конструктивный характер. Нас объединяет единое экономическое пространство, что способствует повышенному интересу к взаимной торговле сельхозпродукцией. Но существует ряд вопросов, которые требуют повышенного внимания», - сообщил Дмитрий Патрушев.
На встрече глав Россельхознадзора Сергей Данкверт доложил Патрушеву о причинах введеных ограничений. Официальная российская версия такова: нарушения ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и РФ,
Данкверт подчеркнул, что ограничения коснулись только продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений и которая является сырьем для индустриальных переработчиков — молочки, которая поставляется в таре более 2,5 кг.
В результате Патрушев дал поручение создать рабочую группу и разобраться в сложившейся ситуации. А Заяц пообещал учесть замечания российских партнеров и усилить контроль за произодством. Белорусская сторона также просила министра дать поручение о проведении дополнительных консультаций с Россельхознадзором для обсуждения технических вопросов.
Напомним, что с поддержкой белорусской позиции
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Белорусская делегация сегодня направилась в Москву для разрешения конфликта вокруг поставкок молока в Россию.
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