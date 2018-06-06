ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Молочные войны»: Россия будет защищать своих производителей и потребителей

07.06.2018 17:52 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская делегация сегодня направилась в Москву для разрешения конфликта вокруг поставкок молока в Россию. Однако пока о каких-либо позитивных результатах неизвестно, более того, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев прямо сказал о том, что приоритетом является защита интересов российских сельхозтоваропроизводителей и потребителей страны.

Делегация Минсельхозпрода Беларуси во главе с министром Леонидом Зайцем направилась в Москву для решения вопроса с поставками молока сегодня. С 6 июня Россельхознадзор временно ограничивали поставки молока и молочных продуктов из Беларуси. «Ограничение Россельхознадзора ограничить поставки белорусских молочных продуктов – очередной протекционистский шаг», заявил тогда Заяц, посчитав такие шаги неадекватными.

«Сотрудничество с Беларусью традиционно носит очень интенсивный и конструктивный характер. Нас объединяет единое экономическое пространство, что способствует повышенному интересу к взаимной торговле сельхозпродукцией. Но существует ряд вопросов, которые требуют повышенного внимания», - сообщил Дмитрий Патрушев.

На встрече глав Россельхознадзора Сергей Данкверт доложил Патрушеву о причинах введеных ограничений. Официальная российская версия такова: нарушения ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и РФ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода России.

Данкверт подчеркнул, что ограничения коснулись только продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений и которая является сырьем для индустриальных переработчиков — молочки, которая поставляется в таре более 2,5 кг.

В результате Патрушев дал поручение создать рабочую группу и разобраться в сложившейся ситуации. А Заяц пообещал учесть замечания российских партнеров и усилить контроль за произодством. Белорусская сторона также просила министра дать поручение о проведении дополнительных консультаций с Россельхознадзором для обсуждения технических вопросов.

Напомним, что с поддержкой белорусской позиции выступил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков. Он направил в правительство России специальное обращение, в котором заявил, что необходимо отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочной продукции. Однако российские коллеги к этому мнению пока не прислушались.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская делегация сегодня направилась в Москву для разрешения конфликта вокруг поставкок молока в Россию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дни культуры Республики Татарстан. Мы рады гостям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика