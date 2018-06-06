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Патрушев выразил готовность детально разобраться в возникающих трудностях «молочной проблемы»
07.06.2018 17:39 — Разное | Ежедневник
фото: Global Look Press
Сегодня в Москве прошли переговоры министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
Как сообщается на сайте МСХ России, переговоры не привели к разблокированию белорусских сырьевых молочных продуктов.
Вместе с тем Патрушев подчеркнул партнерский характер международного сотрудничества обеих стран, в том числе на рынке молока, и выразил готовность детально разобраться в возникающих трудностях и способствовать их преодолению.
«Сотрудничество с Беларусью традиционно носит очень интенсивный и конструктивный характер. Нас объединяет единое экономическое пространство, что способствует повышенному интересу к взаимной торговле сельхозпродукцией. Но существует ряд вопросов, которые требуют повышенного внимания», — заявил Дмитрий Патрушев.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт доложил министру о причинах ограничений на поставку молочной продукции из Беларуси, введенных с 6 июня. По его словам, эта вынужденная мера связана с продолжающимися случаями нарушения ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и России.
«Решение о временных ограничениях было принято по результатам проведенного в Россельхознадзоре совещания, в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Россию», — сказал Данкверт.
Он подчеркнул, что ограничения коснулись только продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, — это сырье для индустриальных переработчиков, в том числе сухое молоко и сливки.
Данкверт заверил, что белорусская продукция в расфасовке до 2,5 кг не подлежит запрету и будет и далее поставляться в Россию. Патрушев поручил профильным департаментам создать рабочую группу, разобраться в сложившейся ситуации и рассмотреть вопрос снятия временных ограничений при условии исправления выявленных нарушений.
Леонид Заяц отметил, что российский рынок является целевым для многих белорусских товаров, поэтому рекомендации российских партнеров будут приняты к сведению и учтены, а контроль за качеством продукции усилен.
Белорусская сторона также запросила проведение дополнительных консультаций с Россельхознадзором, чтобы обсудить все вопросы на техническом уровне.
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Сегодня в Москве прошли переговоры министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
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