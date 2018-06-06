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Десять полезных ресурсов и книг по Python

07.06.2018 17:36 — Разное | dev.by  
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Итак, вы — развивающийся программист на Python. Чтобы развивать свои навыки, важно иметь под рукой подходящие ресурсы. Сайт Developer Tech подготовил подборку из десяти обязательных к прочтению книг, которые помогут стать профессиональным Python-разработчиком.

Десять полезных ресурсов и книг по Python

Дуг Хэллман. Python module of the week

Каждую неделю на сайте публикуют один новый модуль из библиотеки Python, с которым вы можете ознакомиться. Так как сам язык считается достаточно простым, а его библиотека огромной, это удачный способ получать или освежать знания. Сайт можно добавить в закладки, заходить на него раз в неделю и сделать частью процесса самообразования.

Лучано Рамальо. «Python. К вершинам мастерства»

Книга предназначена для достаточно опытных программистов и ориентирована в первую очередь на повышение уровня квалификации. Книга переведена на русский язык и ее можно заказать на ozon.ru. В Беларуси можно приобрести другие книги издательства O’Reilly. Например, «Простой Python. Современный стиль программирования» Билла Любановича.

Гвидо Ван Россум. Справочник по Python (the Python Language references)

Не так просто найти официальные ресурсы по Python, которые являлись бы хорошим подспорьем для программистов. Создатель и разработчик языка Гвидо Ван Россум предлагает отличное руководство. Оставьте его в своих закладках, чтобы обращаться к нему всякий раз, как возникнет потребность. Благодаря справочнику вы сможете либо найти решение проблемы, либо определитесь, куда двигаться дальше.

Бретт Слаткин. «Секреты Python. 59 рекомендаций по написанию эффективного кода»

Прочитав эту книгу, вы действительно получите 59 полезных рекомендаций. Каждая глава представляет собой урок по программированию, в которой код представлен так, как он выглядит на экране. Изложенные в книге примеры позволят разобраться с проблемой и найти пути её решения. Она переведена на русский язык и её можно приобрести в Беларуси.

Дэвид Бизли. «Python. Подробный справочник»

Эта книга является одним из лучших справочников по Python для опытного программиста. Пятое издание книги будет ориентирован на Python 3.6 и планируется к изданию во второй половине 2019 года. Четвертое издание переведено на русский язык.

CodeTriage

Если у вас есть желание поучаствовать в разработке конкретного проекта с открытым кодом, обратите внимание на этот ресурс. Он позволит найти и отобрать наиболее интересные проекты, протестировать их или же помочь в поиске и исправлении ошибок. Если вы новичок в разработке с открытым кодом, то CodeTriage может стать для вас удачным гидом.

Аристотелис Киттас. Intermediate Python Presentations

Презентации — страницы на Github, снабжённые комментариями автора. При более внимательном рассмотрении можно заметить, что они демонстрируют конкретные проблемы программирования на Python и способы их решения, а колкие комментарии программиста делают анализ более интересным.

/r/learnpython/

Одна из двух самых больших секций по обсуждению Python на Reddit. Вторая — /r/Python. Тут можно найти информацию о новых книгах и обсудить возникшие проблемы программирования. Также это хороший способ интегрироваться в сообщество разработчиков, отвечая на вопросы других пользователей. Напомним, что кроме reddit вы также можете использовать для общения с коллегами ресурс Stack Overflow.

PythonTutor

Этот инструмент наглядно демонстрирует, что происходит по мере выполнения каждой строки кода. Визуализация помогает быстрее найти логические ошибки, а также лучше понять работу Python. И, конечно, вы можете обсудить свою проблему с другими пользователями сайта и найти совместное решение.

Python Practice Projects

Еще один ресурс, который предлагает попрактиковаться в решении небольших задач на Python. Например, создать синтаксический анализатор командной строки, механизм шаблонов или написать (lisp)-интерпретатор. Вся необходимая для разработки той или иной команды информация находится на ресурсе. Если вы только обучаетесь Python или же занимаетесь программированием в свободное время, то сайт станет удачным подспорьем и поможет в завершении проекта, которым вы занимаетесь.  

 
 
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