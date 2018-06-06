Определен лучший инвестбанк в Беларуси

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Награждение состоялось в Астане во время XV Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии, которое собрало вместе профессионалов долговых рынков из России, Украины, других стран СНГ. Ключевыми темами стали текущие тренды локальных рынков облигаций, перспективы развития рынка евробондов, макропрогнозы и инвестиционные идеи в регионах.

Инвестиционные позиции БПС-Сбербанка укрепились после успешно проведенных сделок по организации выпусков облигаций крупным компаниям, среди которых Группа компаний Серволюкс, ОАО "МЭТЗ ИМ. В. И.КОЗЛОВА", СООО «Конте Спа», с последующим приобретением данных выпусков облигаций в портфель ценных бумаг банка. Выпуски облигаций таких крупных компаний-застройщиков как Dana Holdings, А-100 Девелопмент, ТАПАС, также обслуживались БПС-Сбербанком, что дало дополнительный импульс развития рынку недвижимости за счет использования современных инструментов финансового рынка.

В октябре 2017 года Группа Сбербанк, выступая в качестве Глобального координатора и букраннера, разместила дебютный выпуск еврооблигаций белорусской компании Евроторг на 350 млн долл.США сроком на 5 лет. Компания разместила облигации на ирландской бирже Irish Stock Exchange. БПС-Сбербанк выступил проводником сделки на территории Беларуси, что в свою очередь было отмечено премией «Банк года» в номинации «Сделка года».

БПС-Сбербанк также предложил клиентам высоколиквидный и низкорисковый инструмент инвестиций - собственные облигации в национальной валюте. Общий объем эмиссии данных ценных бумаг в 2017 году составил порядка 300 млн. белорусских рублей.

«Последний год стал успешным для БПС-Сбербанка. Нам удалось помочь многим белорусским компаниям получить необходимые объемы финансирования и решить различные бизнес-задачи. Помимо предоставления денежных ресурсов, мы продолжаем развиваться как надежный партнер и консультант по инвестиционным проектам для бизнеса и, что немаловажно, делаем современные инструменты финансового рынка доступными для частных клиентов, в том числе, при совершении сделок по приобретению недвижимости», – отметил Заместитель Председателя Правления БПС-Сбербанка Сергей Суслопаров.

Премия Cbonds Awards учреждена в 2004 году крупным финансовым информационным агентством стран СНГ Сbonds.info и вручается ежегодно.