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Чистят зубы собакам и стригут котов "под льва" Как покупка собаки привела хозяйку в зообизнес

07.06.2018 17:51 — Разное | ProBusiness  
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Чистят зубы собакам и стригут котов "под льва" Как покупка собаки привела хозяйку в зообизнес
Мария Грудинка с «клиентом». Фото из личного архива

Мария Грудинка собиралась работать в туризме, училась для этого 6 лет, но ее планы поменяла… покупка собаки. Она переквалифицировалась в профессионального грумера, занималась стрижкой животных почти 10 лет, а несколько лет назад купила салон «Зоостиль». О том, как устроен этот бизнес, Мария рассказала «Про бизнес».

Как я поменяла туризм на собак

Началось все с того, что 9 лет назад я подарила мужу ризеншнауцера — это довольно крупная порода собак. Стричь ее довольно сложно. Я обращалась и в салон, и к частному мастеру на дому — и поняла, что качество меня не устраивает.

В то время я как раз только окончила БГУ, географический факультет по специальности «менеджер по туризму». Поступала туда в сознательном возрасте, в 26 лет, сама оплачивала себе репетиторов. Было желание работать в турбизнесе, но после 6 лет обучения поняла, что это не мое — я пошла работать продавцом в торговый центр. График был посменный, свободного времени было много, и я решила — почему бы не изучить что-то новое, получить возможность дополнительного заработка.

Начала собирать информацию — что такое стрижка собак (груминг) и где этому учат. Уточнила у нашего мастера, где учился он. Оказалось — в Минске, но это было не полноценное обучение, а 2-х дневный семинар. Так как он и до этого имел практический опыт стрижки, ему этого хватило. Но я хотела полноценное обучение «с нуля».

По отзывам в интернете выбрала школу салонного груминга в Москве. Надо отдать должное авантюризму моего мужа — обучение было достаточно дорогое, заплатить такие деньги для нашей семьи было не так просто. $ 1000 стоил недельный экспресс-курс для иногородних, еще тысяча ушла на проезд/проживание/питание, и еще около тысячи — специальные инструменты для стрижки собак.

Итого обучение обошлось мне в $ 3000. Моя зарплата тогда составляла около $ 300 в месяц.

В Москве нас обучал грумер-универсал, который входит в тройку лучших грумеров мира по одной из пород собак (пудели). В группе нас было 16 человек. Половина умела стричь, половина — нет. И нас специально ставили в пары, чтобы более умелые помогали новичкам. Но «самоучкам», которые стригли собак раньше, оказалось сложно перестроиться — они продолжали стричь так, как умели. Одной даже предложили приехать еще раз и пройти курс повторно бесплатно, так как она фактически не сдала экзамен.

Чистят зубы собакам и стригут котов "под льва" Как покупка собаки привела хозяйку в зообизнес
Фото из личного архива Марии Грудинки

Кроме обучения стрижке, там преподавали и бизнес-моменты работы салона: ценовую политику, продвижение. Я впитывала информацию очень быстро, несмотря на то, что пробовала стричь собаку впервые в жизни. Люди не верили, что я не занималась этим раньше.

По приезду я разместила объявление на популярном портале о том, что стригу собак. Стали обращаться люди, появились постоянные клиенты. Стрижка стоила 20 долларов — вложения в курсы я «отбила» за полгода. Скоро стала принимать до 100 клиентов в месяц. Никакой рекламы больше не давала — отлично работало сарафанное радио.

Через какое-то время меня позвали работать в самый крутой на тот момент салон груминга в Минске, московскую франшизу. Вначале я обрадовалась, согласилась — место престижное. Но проработав 3 дня, я проанализировала: за ежедневную работу с 10 до 8 мне предлагали $ 300 зарплаты + процент с продаж. При этом все работали в общую кассу, вклад каждого мастера не фиксировался. То есть опытный сотрудник мог постричь в день 10 собак, а кто-то — 3, а зарплату всем выдавали одинаковую. Я ушла и не пожалела.

Спустя пару лет меня пригласили преподавать в Минский филиал Питерской школы груминга, где я проработала 2 года.

Свой салон — со второй попытки

Еще со времени курсов в Москве у меня были мысли о своем салоне. И однажды я предприняла попытку открыть его вместе с одной знакомой. Мы уже почти все довели до конца, выбрали хорошее место. Но поняли, что не сходимся в некоторых аспектах ведения бизнеса. Я решила забрать свою часть, и знакомая открылась одна.

Чистят зубы собакам и стригут котов "под льва" Как покупка собаки привела хозяйку в зообизнес
Фото из личного архива Марии Грудинки

И тут мне предложили купить готовый салон груминга. Что подразумевалось под словом «готовый салон»? В основном — клиентская база (около 2000 человек), право на аренду помещения (ресепшн, мастерская и комната отдыха работников), а также инструменты и оборудование. Все этого были готовы отдать за $ 15 000, но так как всей суммы у меня не было, договорились за $ 20 000 но с авансом в $ 5000 (это были свои сбережения), а остальное — в рассрочку на несколько лет. И я начала работать. В месяц отдавала ту сумму, которую удавалось собрать — когда $ 500, когда $ 1000.

Это был 2015 год. В 2016 наступил кризис. Но отступать было поздно.

Ко всему прочему через месяц после моего прихода ушел один из ведущих мастеров: многие постоянные клиенты приходили именно к нему. И не просто ушел, а открыл по соседству свой салон. В нашем салоне стало гораздо меньше клиентов. Но мы не понимали — почему. В груминге очень выражена сезонность — зимой многие отращивают «шубы», а с конца февраля по апрель — самые горячие месяцы для нас. А тут апрель — и тишина. И одна клиентка рассказала, что получила смс от того самого мастера: «Теперь все мастера салона "Зоостиль" принимают по такому-то адресу». Видимо, такие смс были разосланы по всей его клиентской базе.

Чистят зубы собакам и стригут котов "под льва" Как покупка собаки привела хозяйку в зообизнес
Фото из личного архива Марии Грудинки

Учитывая и эту ситуацию, и кризис, мы договорились с бывшей хозяйкой салона снизить его стоимость до $ 15 000. С нынешним опытом я бы в принципе не стала заключать такую сделку изначально — это была достаточно дорогая покупка. Могли сами найти помещение, сделать в нем ремонт ($ 3000-$ 5000) и закупить мебель и оборудование (еще $ 2000-$ 3000).

Средний доход салона сейчас — около $ 4000. Из них процентов 40 уходит на оплату сотрудников ($ 1600), на коммуналку — $ 500−600.

Откуда приходят наши клиенты

Года 2 мы нарабатывали базу практически с нуля. Все это время я почти не получала доход — даже вкладывала свои деньги в развитие и рекламу. Пробовали все: размещали листовки в лифтах, бросали в почтовые ящики, запускали ролики на радио и давали рекламу в маршрутках. После каждой акции смотрели, есть ли звонки. Но если человеку нужно — он звонит сразу.

Мы перепробовали разные каналы, но в итоге пришли к выводу, что контекстная реклама работает лучше всего. Есть и органический трафик, мы занимаемся SEO-оптимизацией сайта.

Вести соцсети начинали с ВКонтакте (там у нас 1000 подписчиков), потом добавили Инстаграм (около 3000 подписчиков) и Фейсбук. Соцсетями занимается специалист на аутсорсе.

Также собираемся начать работу с ветклиниками, уже есть договоренности, что будем размещать там свои рекламные материалы. Будем пробовать сотрудничать и с зоомагазинами.

Кроме того, мы активно участвуем в мероприятиях, связанных с темой животных и их защиты. Например:

  • Участвовали в акции помощи бездомным животным. Мы приводили их в порядок, а потом с собачками фотографировались звезды эстрады и спорта. После этого животных достаточно быстро разбирали желающие.
  • Я выступала как эксперт по уходу за животными в телепередачах и СМИ
Чистят зубы собакам и стригут котов "под льва" Как покупка собаки привела хозяйку в зообизнес
Фото из личного архива Марии Грудинки

В сезонный месяц к нам приходят около 30 новых клиентов, в «несезон» — около 10. Почти половина возвращаются повторно и ходят регулярно. Для постоянных клиентов у нас есть накопительная система скидок.

Каждый февраль (по грумингу это самый неприбыльный месяц) мы даем скидку 20%, многие это знают и ждут ее специально. За счет количества обслуженных клиентов выходим на выручку среднего месяца.

Можем зубы почистить, может — постричь «под льва»

В основном мы работаем с собаками — это 70% наших клиентов. Стрижка собак у нас стоит около 45−50 рублей в зависимости от породы. Собакам мелких пород делаем так называемую «санацию полости пасти» — ультразвуковая чистка зубов, шлифовку и полировку пастой, покрытие фторлаком. В среднем эту процедуру проводят раз в полгода-год — все как у людей.)

Бывает, звонят с запросом «нам просто постричь», но мы так не работаем, нам проще отказаться от такого клиента. Перед стрижкой мы всегда моем собаку с применением специальной косметики для животных. Половина владельцев не заморачивается по поводу косметики, а это очень важно, к каждому типу шерсти нужно свое средство.

Была история, которую вспоминаем всем салоном. Пришел клиент немного «подшофе», привел собаку на стрижку. Оставил ее, а сам ушел. Собака пострижена, мастер ждет, а хозяин все не идет ее забирать. Через какое-то время звонок: «Девочки! Я собаку потерял. Вы ее не видели?..»

Чистят зубы собакам и стригут котов "под льва" Как покупка собаки привела хозяйку в зообизнес
Фото из личного архива Марии Грудинки

Кроме собак, работаем и с котами: их примерно 30%. Для них есть комплексная процедура: вычесывание, стрижка, подстригание когтей, купание, гигиена зубов. Готовим также котов к выставкам, чаще всего породы Мейн-кун.

Для наших людей многие наши услуги в диковинку. Но когда заводят кота, на многое смотрят по-другому. Например, когда понимают, что шерсти от него куча и как-то надо за ней ухаживать. Если времени и/или средств на это нет, многие сразу порываются остричь. Это мы тоже делаем. Обычно стрижка кота длится около часа, стрижет мастер с помощником — для животного это непривычно, может вырываться. На лапы коту наматывают специальный бандаж, чтобы не оцарапал во время стрижки. Самая популярная кошачья стрижка — «под льва».

Но сначала мы все же отговариваем от стрижки — для кота это не так естественно, как вычесывание. Мы рекомендуем делать именно его. Люди очень удивляются, когда с одного кота мы вычесываем шерсть размером с двух котов, многие фотографируют на память. На самом в основном это «уходит» подшерсток, который и линяет. Шерсть остается на месте.

Мы не ограничиваемся только котами и собаками. Если будет такой запрос, готовы поработать и с кроликами, и с морскими свинками.

Учу стричь

Почти с самого открытия салона ко мне стали обращаться люди, которые хотели обучиться навыкам грумера. Но я отказалась от группового обучения, практикую только персональное. Самое главное — не отбить у человека охоту заниматься этим и дальше, внушить уверенность в своих силах. И конечно, какие-то приемы удобнее показывать наедине.

У меня обучилось уже человек 30. В основном это женщины, но было и несколько мужчин. Люди хотят научиться грумингу или для того, чтобы стричь свою собаку, или для дополнительного заработка. Стоимость обучения — 500 долларов. Но мы практически не продвигаем эту услугу, учиться приходят или наши клиенты, или люди, узнавшие о нас по сарафанному радио.

Чистят зубы собакам и стригут котов "под льва" Как покупка собаки привела хозяйку в зообизнес
Фото из личного архива Марии Грудинки

Грумеры и помощники

Когда я купила «Зоостиль», в нем было 5 человек: 2 администратора, 2 основных мастера и один помощник. Сейчас нас стало больше: работаем посменно, в каждой смене по 2 мастера и 2 помощника. И сама я все еще работаю как мастер.

До моего прихода мастер делал всю работу сам от начала до конца, и за день успевал постричь около 3−5 собак. Сейчас всю подготовку собаки к стрижке выполняет помощник грумера, мастер же только стрижет.

Регулярно отправляем своих мастеров на дополнительные обучения и тренинги. У меня самой уже нет места на стене от дипломов и сертификатов о повышении квалификации, в основном езжу за ними в Москву. Ходим на мастер-классы, когда в Минск приезжают зарубежные грумеры, рассказывают про тенденции в стрижке животных. Просматриваем иностранные аккаунты в Инстаграм зоостудий и салонов для животных.

Чистят зубы собакам и стригут котов "под льва" Как покупка собаки привела хозяйку в зообизнес
Фото из личного архива Марии Грудинки

Конкуренция и планы

Рынок груминга в Беларуси с каждым годом растет. Когда 9 лет назад я впервые разместила свое объявление на одном известном портале, кроме моего их было еще 2. Сейчас таких объявлений там 5 или 7 страниц.

И если 9 лет назад в Минске было 3 салона с услугами для животных, то сейчас их 15.

Многие работают грумерами на дому, но это чаще всего самоучки — стригут как умеют, необходимые гигиенические процедуры соблюдают не всегда. Из-за большого количества предложений ценник на услуги падает, средняя цена по Минску за стрижку собак — около $ 15. Можно найти предложение и за $ 5 у начинающего мастера, и за $ 20 у профессионала.

Наши планы. Сейчас мы подбираем место для второго салона в Минске. Практика показала, что в нашей сфере ни один салон не находится около метро — просто потому, что туда с собаками и котами не пускают. Люди или везут животных на автомобиле, или на автобусе-троллейбусе. Это должно быть или отдельно стоящее здание, или помещение, не граничащее с жилыми подъездами.

Возможно, будем расширять штат: сейчас бывает, что приходится отказывать клиентам, которым нужна срочная услуга. А время ожидания на стрижку — неделя. Но найти мастера, подходящего нам и при этом согласного пойти работать в салон — непросто.

Собираемся также начать запустить сопутствующих товаров для животных — «вкусняшки», витамины, одежда для животных, поводки.

А еще хотим сделать наш салон местом, где можно будет сделать красивую фотографию со своим питомцем. Уже обустроили симпатичную фотозону, заказываем свой хештег из дерева.

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Теги: Минск
 
 
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