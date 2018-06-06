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Подготовку начали полгода назад. 7 июня в центре Минска пройдёт тренировка роты почётного караула
Новости Беларуси. Беларусь готовится к параду в День Независимости. 7 июня вечером тренировку у стелы «Минск – город-герой» проведет рота почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В парадном расчёте – более сотни человек. Подготовку к главному июльскому празднику они начали еще полгода назад. Тренировались индивидуально, а затем преступили к отработке синхронности действий. До совершенства строевой шаг и плац-концерт, как правило, доводят уже на открытых прогонах.
Ежегодно ко Дню Независимости рота готовит принципиально новые приемы, фигуры и движения. Не станет исключением и нынешнее выступление. Поэтому некоторые элементы программы держатся в секрете.
Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:
В целом парад запомнится зрителям масштабом и зрелищностью. Только пешая колонна растянется на полтора километра. Далее проследует 23 расчета военной техники во главе с легендарным танком Т-34.
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к параду в День Независимости. 7 июня вечером тренировку у стелы «Минск – город-герой» проведет рота почетного...
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