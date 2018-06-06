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Мальчик не предоставил преимущество в движении. 9-летний велосипедист попал под колеса Ford в Столбцах
Новости Беларуси. Ребенок на велосипеде попал под колеса Ford. Авария случилось в Столбцах ближе к вечеру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
9-летний велосипедист не предоставил преимущество в движении машине и столкнулся с ней. С травмами мальчика доставили в медучреждение. Установлено, что 63-летний водитель автомобиля был трезв и имеет большой стаж вождения.
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Мальчик не предоставил преимущество в движении. 9-летний велосипедист попал под колеса Ford в Столбцах
Новости Беларуси. Ребенок на велосипеде попал под колеса Ford. Авария случилось в Столбцах ближе к вечеру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 9-летний...
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