Мальчик не предоставил преимущество в движении. 9-летний велосипедист попал под колеса Ford в Столбцах

Новости Беларуси. Ребенок на велосипеде попал под колеса Ford. Авария случилось в Столбцах ближе к вечеру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

9-летний велосипедист попал под колёса Ford в Столбцах

9-летний велосипедист не предоставил преимущество в движении машине и столкнулся с ней. С травмами мальчика доставили в медучреждение. Установлено, что 63-летний водитель автомобиля был трезв и имеет большой стаж вождения.