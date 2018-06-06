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В Аргентине при странных обстоятельствах погибла младшая сестра королевы Нидерландов
Новости Нидерландов. 6 июня в Аргентине было обнаружено тело 33-летней Инес Соррегьеты. Девушка приходилась младшей сестрой королеве Нидерландов.
Как
По информации некоторых СМИ, девушка страдала депрессией, а ранее у неё была анорексия.
Погибшая на 13 лет младше королевы Нидерландов Максимы. На свадьбе сестры Инес была одной из подружек невесты. Девушка также крестила принцессу Нидерландов Ариану.
Летом 2018 года в аварии погибла 30-летняя Сания Шакирова.
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Новости Нидерландов. 6 июня в Аргентине было обнаружено тело 33-летней Инес Соррегьеты. Девушка приходилась младшей сестрой королеве Нидерландов. Как сообщает...
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