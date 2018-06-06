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Действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно – Шуневич о задержаниях на Зыбицкой
Новости Беларуси. Министр также прокомментировал действия милиции на улице Зыбицкой, где в минувшие выходные за распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
7 июня Игорь Шуневич рассказал журналистам, что правоохранители Беларуси и России работают в постоянном контакте для поддержания порядка на Чемпионате мира по футболу-2018 в России. Речь идет об иностранных болельщиках, которые приехали на спортивное первенство по специально открытому для этого безвизовому режиму. Во время чемпионата они также без виз могут находиться в Беларуси.
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Действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно – Шуневич о задержаниях на Зыбицкой
Новости Беларуси. Министр также прокомментировал действия милиции на улице Зыбицкой, где в минувшие выходные за распитие спиртных напитков и нахождение в...
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