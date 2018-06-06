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Какие проблемы придётся решать новому начальнику охраны животного и растительного мира?
Новости Беларуси. Госинспекция охраны животного и растительного мира образована в 2003 году на базе Департамента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время сотрудникам удалось значительно снизить количество правонарушений. В структуре постоянно внедряются новые формы работы. Одно из последних ноу-хау – мобильное приложение по фиксации нарушений. С его помощью каждый белорус может рассказать, к примеру, о случаях незаконной охоты, рыболовства или вырубки леса.
Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
В состав структуры входит 6 областных и 38 межрайонных инспекций. Под их государственным контролем находится вся территория нашей страны. В среднем, в зону ответственности одного инспектора входят 33 гектара леса и около 40 озёр.
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Новости Беларуси. Госинспекция охраны животного и растительного мира образована в 2003 году на базе Департамента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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