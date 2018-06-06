Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Новости Беларуси. Рецепт супа – в программе «Большой завтрак» .





Ингредиенты для гаспаччо.





Андрей Резников, шеф-повар:

Помидоры для гаспаччо необходимо бланшировать.

Где-то два помидора мне понадобятся.

С одной стороны удаляем сердцевину, с другой делаем надрез крест-накрест.









Андрей Резников:

Опускаем помидоры в кипящую воду буквально на 20-30 секунд, чтобы снять с них потом кожицу. После 20-30 секунд мы их кладём в очень холодную воду и держим там около минуты.

Снимаем кожицу.





На такое количество помидоров я возьму столько же огурцов по весу.

Их нужно очистить от кожицы.





Если вы любите, чтобы перец не так остро чуствовался в гаспаччо, то можете его запечь, удалить кожицу – будет немножко другой вкус, более умягчённый, но тоже вкус перца будет присутствовать.

Я использую в этот раз свежий перец.





Также мы возьмем имбирь.

Его пикантность и свежесть обогатят вкус нашего гаспаччо.





Выбирая имбирь, смотрите, чтобы он не был сухим. Потому что вкуса уже от него никакого вы не добьётесь.

Чистим имбирь.





Андрей Резников:

Нам понадобится немного чеснока.

На это количество гаспаччо я добавлю полголовки чеснока.

Мелко режем.





А секретный ингредиент нашего гаспаччо – тёмная вишня.

Я из неё уже удалил косточки, промыл и мы тоже пробьём её в блендере.





Складываем все ингредиенты в блендер. (Прим.ред.: судя по видеоряду, также добавляем базилик)

Андрей Резников:

И добавьте чуть-чуть подсушенного хлеба.





Он придаст вашему гаспаччо нужную густоту.

И мы добавим важный ингредиент – лёд.

Потому что, когда вы взбиваете много зелени, каких-то свежих ингредиентов, нельзя, чтобы они от ножа нагревались. Чтобы этого не произошло, мы просто охлаждаем его за счёт льда.





Чтобы консистенция была более однородной, его нужно процедить.

Аккуратно переливаем в сито и просто проминаем ложкой.





И важный ингредиент для нашего гаспаччо – это, конечно, время. Надо его поставить в холодильник, чтобы он максимально охладился, и все ингредиенты проникли друг в друга и отдали свой вкус.

Пока сделаем к гаспаччо небольшой вкусный салат с креветками.

В оливковом масле обжарим три королевских креветки вместе с чесноком.





Затем мелко нарежем две из трёх обжаренных креветок.





Смешаем с нарезанным огурцом и моцареллой.





Добавим соль, перец, оливковое масло – и наш салат для гаспаччо готов! Приступаем к сервировке.

Андрей Резников:

У нас есть листья мангольда, немного базилика.

И легкие штришки – брызгаем оливковым маслом.





Гаспаччо без оливкового масла – это не гаспаччо.