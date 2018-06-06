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Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок
Новости Беларуси. Рецепт супа – в программе
Андрей Резников, шеф-повар:
С одной стороны удаляем сердцевину, с другой делаем надрез крест-накрест.
Андрей Резников:
Их нужно очистить от кожицы.
Если вы любите, чтобы перец не так остро чуствовался в гаспаччо, то можете его запечь, удалить кожицу – будет немножко другой вкус, более умягчённый, но тоже вкус перца будет присутствовать.
Его пикантность и свежесть обогатят вкус нашего гаспаччо.
Выбирая имбирь, смотрите, чтобы он не был сухим. Потому что вкуса уже от него никакого вы не добьётесь.
Чистим имбирь.
Андрей Резников:
Мелко режем.
Я из неё уже удалил косточки, промыл и мы тоже пробьём её в блендере.
Складываем все ингредиенты в блендер. (Прим.ред.: судя по видеоряду, также добавляем базилик)
Андрей Резников:
Он придаст вашему гаспаччо нужную густоту.
Потому что, когда вы взбиваете много зелени, каких-то свежих ингредиентов, нельзя, чтобы они от ножа нагревались. Чтобы этого не произошло, мы просто охлаждаем его за счёт льда.
Чтобы консистенция была более однородной, его нужно процедить.
И важный ингредиент для нашего гаспаччо – это, конечно, время. Надо его поставить в холодильник, чтобы он максимально охладился, и все ингредиенты проникли друг в друга и отдали свой вкус.
В оливковом масле обжарим три королевских креветки вместе с чесноком.
Добавим соль, перец, оливковое масло – и наш салат для гаспаччо готов! Приступаем к сервировке.
Андрей Резников:
Гаспаччо без оливкового масла – это не гаспаччо.
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Новости Беларуси. Рецепт супа – в программе «Большой завтрак». Ингредиенты для гаспаччо. Андрей Резников, шеф-повар:Помидоры для гаспаччо необходимо...
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