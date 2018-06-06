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Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

07.06.2018 17:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Рецепт супа в программе «Большой завтрак».

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Ингредиенты для гаспаччо.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Андрей Резников, шеф-повар:
Помидоры для гаспаччо необходимо бланшировать.

Где-то два помидора мне понадобятся.

С одной стороны удаляем сердцевину, с другой делаем надрез крест-накрест.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Андрей Резников:
Опускаем помидоры в кипящую воду буквально на 20-30 секунд, чтобы снять с них потом кожицу. После 20-30 секунд мы их кладём в очень холодную воду и держим там около минуты.

Снимаем кожицу.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

На такое количество помидоров я возьму столько же огурцов по весу.

Их нужно очистить от кожицы.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Если вы любите, чтобы перец не так остро чуствовался в гаспаччо, то можете его запечь, удалить кожицу – будет немножко другой вкус, более умягчённый, но тоже вкус перца будет присутствовать.

Я использую в этот раз свежий перец.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Также мы возьмем имбирь.

Его пикантность и свежесть обогатят вкус нашего гаспаччо.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Выбирая имбирь, смотрите, чтобы он не был сухим. Потому что вкуса уже от него никакого вы не добьётесь.

Чистим имбирь.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Андрей Резников:
Нам понадобится немного чеснока.

На это количество гаспаччо я добавлю полголовки чеснока.

Мелко режем.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

А секретный ингредиент нашего гаспаччо – тёмная вишня.

Я из неё уже удалил косточки, промыл и мы тоже пробьём её в блендере.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Складываем все ингредиенты в блендер. (Прим.ред.: судя по видеоряду, также добавляем базилик)

Андрей Резников:
И добавьте чуть-чуть подсушенного хлеба.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Он придаст вашему гаспаччо нужную густоту.

И мы добавим важный ингредиент – лёд.

Потому что, когда вы взбиваете много зелени, каких-то свежих ингредиентов, нельзя, чтобы они от ножа нагревались. Чтобы этого не произошло, мы просто охлаждаем его за счёт льда.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Чтобы консистенция была более однородной, его нужно процедить.

Аккуратно переливаем в сито и просто проминаем ложкой.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

И важный ингредиент для нашего гаспаччо – это, конечно, время. Надо его поставить в холодильник, чтобы он максимально охладился, и все ингредиенты проникли друг в друга и отдали свой вкус.

Пока сделаем к гаспаччо небольшой вкусный салат с креветками.

В оливковом масле обжарим три королевских креветки вместе с чесноком.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Затем мелко нарежем две из трёх обжаренных креветок.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Смешаем с нарезанным огурцом и моцареллой.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Добавим соль, перец, оливковое масло – и наш салат для гаспаччо готов! Приступаем к сервировке.

Андрей Резников:
У нас есть листья мангольда, немного базилика.

И легкие штришки – брызгаем оливковым маслом.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Гаспаччо без оливкового масла – это не гаспаччо.

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Рецепт супа – в программе «Большой завтрак». Ингредиенты для гаспаччо. Андрей Резников, шеф-повар:Помидоры для гаспаччо необходимо...
 
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