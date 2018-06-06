Молочный вопрос остался без ответа

Переговоры об ограничениях на поставки белорусской продукции на рынок России закончились «ничем».



Сегодня в Москве встретились делегации Министерств сельского хозяйства двух стран. Так, по сообщению Россельхознадзора, введённый запрет якобы вынужденная мера, связанная с нарушениями ветеринарно-санитарных норм России и Евразийского экономического союза, в целом. При этом ограничения касаются только продукции в таре объёмом больше 2,5 литров. Разбираться в ситуации будет специальная рабочая группа. Белорусская сторона, в свою очередь, пообещала учесть рекомендации соседей и усилить контроль за качеством продукции. Завтра этот же вопрос намерены обсудить вице-премьеры двух стран.