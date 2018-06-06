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По дороге из Куропат задержали Павла Северинца

07.06.2018 17:44 — Разное | Партизан  
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В Минске неподалеку от Куропат, на улице Мирошниченко задержали политика Павла Северинца. Его силой затолкали в милицейскую машину.

Об этом Радио Свобода сообщил свидетель задержания, активист Денис Урбанович.

Северинец принимал активное участие в акции протеста перед воротами ресторана «Поедем поедим», открывшегося рядом с Куропатами.

Павел Северинец - лидер общественных протестов против открытия ресторана «Поедем, поедим» в Куропатах. В последние дни на политика было составлено не менее четырех административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, так как протестующие стояли на въезде в комплекс, где располагается "Поедем, поедим", и не пускали туда автомобили. Сегодня в Куропатах произошли столкновения активистов с охраной ресторана.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске неподалеку от Куропат, на улице Мирошниченко задержали политика Павла Северинца. Его силой затолкали в милицейскую машину.
 
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